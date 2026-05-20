Kai Nemunas prabyla mitais: Kaunas kviečia į kultūrinę kelionę upe ir krantais

Jau septynerius metus Kauno menininkų namų ir iniciatyvos „Švęskime upę!“ organizuojamas festivalis skatina pamatyti upę ne tik kaip miesto kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip gyvą reiškinį, jungiantį bendruomenes, istorijas ir kūrybą.
„Kiekvieną gegužę, kai Kaunas švenčia savo gimtadienį, mes susitinkame švęsti prie Nemuno, o gal net kartu su juo. Juk būtent dėl upių čia kūrėsi ir augo miestas, vyko prekyba ir kultūriniai mainai. Pats vanduo ir jo resursai šiandien yra neatsiejama miesto dalis, net jei kasdienybėje apie tai dažnai nesusimąstome“, – sakė viena iš festivalio organizatorių Romena Puikytė.
Anot jos, šių metų tema „Upių mitai“ kvies patirti upę kaip vaizduotę žadinančią vietą, kurioje gimsta ir reiškiasi mitinės būtybės.
„Nuo seno žmonės kūrė pasakojimus apie paslaptingus akmenis, sūkurius, brastas ir kitas vietas prie vandens. Tad visko gali būti, kad ir Nemune bei Neryje gyvena savi mitiniai personažai: tiltų statytojai, salų puoselėtojai, kūrybinio įkvėpimo nešėjai ar žvejams ir irkluotojams padedantys, o kartais ir kelią pastojantys veikėjai. Toks požiūris į upę kaip į mitinę erdvę leis fantazuoti, praplėsti mūsų santykį su upe ir patirti ją visais pojūčiais – pamatyti, paliesti, užuosti ir išgirsti“, – sakė ji.
Mitinėje kelionėje – daugiau nei 40 veiklų
Nuo 10 iki 16 val. trunkanti šventė prasidės Panemunės paplūdimyje, iš kur dalyviai leisis į 10 kilometrų kelionę iki Santakos, sustodami Šančiuose ir užsukdami į Nemuno salą. Maršrutą bus galima įveikti tiek sausuma – žygiuojant ar minant dviračiu, tiek vandeniu – irkluojant baidarėmis, valtimis, irklentėmis ar plaustais. Vandens keliautojų lauks ir specialiai jiems parengtas orientacinis žaidimas.
Tuo metu pakrantėse įsikūrusiose septyniose kultūrinėse stotelėse vyks daugiau nei 40 veiklų – nuo meno instaliacijų, koncertų, performansų iki kūrybinių dirbtuvių. Net ir tie, kurie neprisijungs prie aktyvaus judėjimo, čia atras kuo mėgautis – programa nemokama ir atvira visiems.
Šokis su kaukais ir kūrybinis žygis
Panemunės paplūdimyje dalyvius pažadins įtraukiantis apšilimas su kaukais, o atmosferą papildys elektroninės muzikos duetas „Laimę nešanti katė“. Čia taip pat vyks įvairios kūrybinės dirbtuvės – skarelių dekoravimo ir koliažų gamybos.
Tuo tarpu pakrantėje šalia Ringuvos gatvės dalyviai galės pasipuošti laikinomis kavos tatuiruotėmis ir pasivaikščioti tarp menininkės Miglės Jašauskaitės antropomorfizuotų medžių skulptūrų. Šioje stotelėje bus galimybė iš arti apžiūrėti gyvūnų, įkvėpusių mitines būtybes, išnaras ir kaulus, o improvizacinėje ritmų patirtyje „Perkūnas dunda ant kranto“ išbandyti afrikietiškus instrumentus.
Po Panemunės tiltu irkluojančiųjų lauks tik iš upės matomi pasirodymai ir kitos staigmenos. Be to, anksti ryte čia prasidės ir kūrybinis žygis, kuris kvies tyrinėti pakrantėje rastas šiukšles, iš kurių vėliau bus kuriama kolektyvinė meno instaliacija – vartotojo portretas.
Žaidimai rateliuose ir atviras mikrofonas
Ketvirtojoje stotelėje, Žemųjų Šančių paplūdimyje, bus galima paragauti dilgėlių sriubos ir gilių kavos, kurioje, kaip sakoma, slypi senųjų ąžuolų išmintis, bei išsikepti skautiškos duonelės. Čia taip pat vyks interaktyvus garso performansas „Upėgarsis“ – jame upės tėkmė virs garsu, o sutartinių giedotojos kvies į lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius.
Karaliaus Mindaugo prospekto krantinėje upės dvasia atgims ant tilto sienos, kur viso festivalio metu bus piešiamas bendras kūrinys. Šioje stotelėje įsikurs ir atviro mikrofono tinklalaidė „Nemuno srautas“, kurią ves kultūros ir meno leidinys „NEMUNAS“. Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami drąsiai žengti prie mikrofono – skaityti, dainuoti ar kitaip pristatyti savo ar mėgstamų autorių kūrybą.
Šeštojoje stotelėje, Nemuno saloje, irkluojantiesiems kryptį rodys muzikinis pasirodymas, jungiantis sutartines ir šiuolaikinius ritmus. Tuo metu sausumoje lankytojai galės apžiūrėti parodą, kurioje ant natūralaus audinio bus eksponuojami šį pavasarį skirtingu paros metu užfiksuoti Nemuno atspaudai, ir instaliaciją, kurioje rankomis pūsti stiklo objektai primins mitologinių būtybių akis.
Žemės meno kūriniai ir senovinis krepšinis
Paskutinėje stotelėje, Santakos parke, vyks elnio simbolikos įkvėptas šokio pasirodymas „My deer“, po kurio lankytojai bus kviečiami iš natūralių medžiagų kurti laikiną skulptūrą. Šeštadienį čia taip pat bus pristatyti trečius metus vykstančio Upės ir Žemės meno plenero kūriniai, kuriuos gegužės 10–22 dienomis kūrė menininkai iš Lietuvos, Portugalijos ir Ukrainos.
Programą papildys KTU šokio trupės spektaklis ir galimybė išbandyti senovinį krepšinį – mesti kamuolį į vytelėmis pintą krepšį, kaip tai darė pirmieji šio žaidimo entuziastai XIX a. pabaigoje. Atsinešusieji maudymosi kostiumėlius taip pat galės atsipalaiduoti SPA zonoje, o festivalį užbaigs DJ „crash komedi“ pasirodymas. Visą „Švęskime upę!“ programą galima rasti kmn.lt.
Renginį organizuoja Kauno menininkų namai, iniciatyva „Švęskime upę!“, programa „Fluxus Labas“ ir tarptautinė platforma „CreArt“. Prie programos įgyvendinimo prisideda menininkai, edukatoriai, mokslininkai ir bendruomenių aktyvistai.
