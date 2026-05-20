„Kaunas Blues“ festivalio atidarymas su vienos stygos genijumi

Šiemet festivalis prasidės išskirtiniu ir sunkiai su kuo nors palyginamu pasirodymu – atvyksta jamaikietis „Brushy One String“, pasaulyje išgarsėjęs savo vienos stygos gitara, hipnotizuojančiu balsu ir nepaprasta gyvenimo istorija.
Dar prieš daugiau nei dešimtmetį „Brushy One String“ tapo interneto fenomenu – jo kūrinys „Chicken in the Corn“ surinko dešimtis milijonų perklausų ir atvėrė duris į pasaulio scenas. Tačiau už šio neįprasto atlikėjo slypi istorija, kuri primena kino scenarijų. Anksti tėvų netekęs jamaikietis Andrew Chin augo sudėtingomis sąlygomis, ilgą laiką gyveno beveik nežinomas, grojo gatvėse ir pats ieškojo savo muzikinio kelio.
Legendine tapusi vienos stygos gitara jo gyvenime atsirado beveik mistiškai. Kaip pasakoja pats atlikėjas, vieną naktį jis susapnavo balsą, liepusį groti gitara tik su viena styga. Netrukus po to jis išėjo į gatvę su savadarbiu instrumentu – ir viskas pradėjo keistis. Tai, kas iš pradžių atrodė keistas eksperimentas, tapo unikaliu muzikiniu braižu, pavertusiu „Brushy One String“ vienu originaliausių šiuolaikinės pasaulio muzikos atlikėjų.
Brushy One String“ pasaulyje išgarsėjo dokumentinio kino kūrėjo Luciano Blotta dėka, kuris netikėtai išgirdo muzikantą prie atokios Jamaikos studijos. Viena improvizuota daina tapo pradžia istorijai, pakeitusiai atlikėjo gyvenimą – netrukus jo vaizdo įrašai pradėjo plisti internete, o klausytojai visame pasaulyje atrado nepaprastą balsą ir charizmą. Vos viena styga jis sugeba sukurti pilną, hipnotizuojantį skambesį – gitaroje telpa ir ritmas, ir melodija, ir perkusija. O svarbiausia – ypatingas emocinis krūvis, dėl kurio jo pasirodymai tampa ne tik koncertais, bet ir patirtimi.
O po jamaikiečio į sceną lips Lietuvos kolektyvas „Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“ – legendinė, daugiau nei tris dešimtmečius gyvuojanti septynių muzikantų grupė, tapusi ryškiu reiškiniu Lietuvos alternatyvios muzikos scenoje. Grupė nuolat balansuoja tarp sarkazmo, ironijos ir tamsesnių, makabriškų motyvų. Šis kontrastų kupinas pasaulis atsiskleidžia ne tik įrašuose, bet ypač gyvuose pasirodymuose, kuriuose IVTKYGYG klausytojus įtraukia į savitą sceninį veiksmą.
Šių metų „Kaunas Blues“ festivalis bus ypatingas ir patiems organizatoriams – „Gera Muzika Gyvai“ mini veiklos dvidešimtmetį. Ta proga klausytojams vis dar siūlomas ribotas kiekis 3 dienų abonementų su 30 proc. nuolaida.
Vakariniai koncertai:
Spalio 8 d., ketvirtadienis | 19 val. | Volfas Engelman Galerija | „Brushy One String“(JM), „Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“ (LT)
Spalio 9 d., penktadienis | 19 val. | Kauno sporto halė | „Almare“ (UK, MA, IT), Jovin Webb (JAV)
Spalio 10 d., šeštadienis | 19 val. | Kauno sporto halė | Sugaray Rayford (JAV), Robbin Kapsalis (JAV)
Dieninė dalis:
Spalio 10 d., šeštadienis | 12 val. | Kauno stoties rajonas
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
