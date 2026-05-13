Kaunas kviečia į 618-ąjį gimtadienį: trys dienos muzikos, skonių ir veiklų 

„Kaunas – miestas, kurį kuriame kartu, o jo gimtadienis – mūsų visų šventė. Kviečiu dalyvauti. Parengta plati ir įvairiapusė programa. Esu tikras, kad joje kiekvienas ras tai, kas pradžiugins, įkvėps ir leis jausti pasididžiavimą esant kauniečiu“, – kviesdamas į Kauno gimtadienį kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis
Kauno miesto gimtadienis – vienas iš laukiamiausių metų renginių. Šių metų programa sukurta taip, kad miesto gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves ir leistų šventę patirti įvairiais būdais – per muziką, maistą, judesį, šeimų pramogas, šviesos instaliacijas ir bendruomeniškas iniciatyvas.
Pirmąją šventės dieną, gegužės 22-ąją, kauniečiai bus kviečiami į meno mugę, vaikų pramogas Santakos parke, „Open Kitchen“ maisto erdvę, festivalį „BandFest Kaunas 2026“, bendrystę skatinančią Kauno gimtadienio vakarienę Senamiestyje, „Open-Air“ diskoteką Rotušės aikštėje ir šviesos instaliaciją ant Santakos tilto.
Gegužės 23-ioji mieste bus ne ką mažiau intriguojanti. Santakos parke ir jo prieigose veiks šeimų erdvės, interaktyvi vandens siena, aitvarų edukacijos, „LKL street“, RIMI krepšinio veiklos, maisto zona, meno mugė ir kitos pramogos.
Šalia Kauno pilies įsikurs Turizmo gatvė, Viduramžių miestelis, pasidairyti kvies klasikinių automobilių paroda.
Nemuno saloje prasidės festivalis „Audra“, o vakare Santakos parke skambės koncertai. Šeštadienį vainikuos finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou „Stichijų Santaka“ bei akrobatų, lazerių ir diskotekos reginys Rotušės aikštėje.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, vyks sporto, šeimų ir kultūros veiklos. Miesto gimtadienio lankytojų lauks nemokama kalanetikos treniruotė, funkcinio sporto varžybos Dainų slėnyje, batutų parkas, nemokami vaikų užsiėmimai po atviru dangumi, aitvarų dirbtuvės, miuziklas „Kakė Makė ir laiko mašina“.
Baigiamuoju Kauno miesto gimtadienio akordu taps koncertas Santakos parke ir šviesos instaliacija TARP.
Išsami renginių programa: kaunas.lt.
Naujausi komentarai