Kultinė airių popmuzikos grupė „Westlife“ surengs koncertą Lietuvoje

Bilietus į „Westlife“ koncertą bus galima įsigyti jau nuo kito penktadienio, gegužės 15 d., 10 val. ryto. Diena anksčiau, nuo ketvirtadienio, gegužės 14 d., 10 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai.
„Westlife“ – „If I Let You Go“
Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią karjerą „Westlife“ tapo viena sėkmingiausių popmuzikos grupių pasaulyje, pardavusi daugiau nei 55 milijonus įrašų, surengusi dešimtis išparduotų pasaulinių turų ir sukūrusi hitus, tapusius net kelių kartų muzikiniu simboliu.
„Westlife“ buvo įkurta 1998 m. Airijoje. Grupę sudaro Shane'as Filanas, Nicky'is Byrne'as, Kianas Eganas, o ankstyvuoju karjeros laikotarpiu joje taip pat dainavo Brianas McFaddenas ir Markas Feehily'is. Jau debiuto pradžioje grupė įrašė savo vardą į muzikos istoriją – pirmieji septyni jų singlai pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Karalystės topo viršūnėje, taip pelnydami Gineso rekordą.
„Westlife“ – „My Love“
Grupės vizitinės kortelės „Flying Without Wings“, „Swear It Again“, „My Love“, „World of Our Own“, „You Raise Me Up“ ar „If I Let You Go“ tapo jau neatsiejama pasaulinės popmuzikos istorijos dalimi. Grupė taip pat išsiskiria įspūdingu pasiekimų sąrašu – net keturiolika pirmųjų vietų Jungtinės Karalystės singlų topuose, milijonai albumų pardavimų vien Europoje ir dešimtys prestižinių muzikos apdovanojimų.
„Westlife“ – „You Raise Me Up“
Per savo karjerą „Westlife“ pelnė du prestižinius „BRIT Awards“ apdovanojimus už geriausią popmuzikos atlikėjų grupę, taip pat laimėjo „MTV Europe Music Awards“, „World Music Awards“ bei daugiau nei 90 tarptautinių muzikos apdovanojimų ir nominacijų. Grupė taip pat yra pripažinta viena sėkmingiausių XXI a. pradžios popmuzikos grupių Jungtinėje Karalystėje.
„Westlife“ koncertavo svarbiausiose pasaulio arenose ir renginiuose – nuo Londono „Wembley“ stadiono iki Nobelio taikos premijos koncertų. Grupė yra pasirodžiusi popiežiui Jonui Pauliui II, Jungtinės Karalystės karališkajai šeimai bei pasaulio valstybių vadovams.
„Westlife“ – „Uptown Girl“
Po sėkmingo sugrįžimo į sceną 2018 m. grupė vėl įsitvirtino tarptautinės muzikos viršūnėse. Nauji albumai „Spectrum“ ir „Wild Dreams“ sulaukė didžiulio gerbėjų palaikymo, o naujausias jubiliejinis projektas „25: The Ultimate Collection“ ir pasaulinis jubiliejinis turas dar kartą įtvirtina „Westlife“ vietą muzikos pasaulyje.
Naujausi komentarai