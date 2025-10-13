 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 13–19 d.

2025-10-13 06:00 diena.lt inf.
Rungtynės: „Omega-Tauras“ sirgaliams tikisi padovanoti dar vieną pergalę.
Rungtynės: „Omega-Tauras“ sirgaliams tikisi padovanoti dar vieną pergalę. / Organizatorių nuotr.

Spalio 13 d.

Vilkijos gimnazija:

18 val. edukacija „Žingsnių magija“ – linijinių šokių pradžiamokslis, veda Loreta Maliukevičienė.

Spalio 14 d.

Rokų laisvalaikio salė:

10.30 val. žaidimų rytmetis „Krepštu, krepštu katinėlį“. Edukatorė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. gongų muzikos terapija.

Spalio 15 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

10 val. edukacija vaikams „Stebuklingi fraktalų raštai“. Edukatorė J. Marmienė.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10 val. edukacinis užsiėmimas vaikams „Dekoracijų kūrimas iš antrinių medžiagų“. Edukatorė Agnė Vodčicienė. Edukacija nemokama.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

17 val. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtas koncertas „Mūsų metai kaip paukščiai sparnuoti“.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

17.30 val. atvirukų gamybos edukacija. Edukatorė Neringa Butkevičienė. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija: [email protected] arba tel. +370 612 06 880.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. edukacinis užsiėmimas „Linoraižinio paslaptys“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.

Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).

Spalio 16 d.

Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

18 val. NKL čempionato rungtynės: Kauno r. Omega-Tauras-LSU–Šilutės „Šilutė-PDS.lt“.

VDU ŽŪA, Iškilmių salė:

19 val. „Teatro dirbtuvės“ su Kauno valstybinio lėlių teatro aktore Ramune Degutyte.

Spalio 17 d.

Kauno r. savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

16.30 val. Aušros Jovarauskienės knygos „Smilga vėtroje“ pristatymas.

Ežerėlio kultūros centro salė:

17 val. koncertas „Nesakyk, kad ruduo“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.

Raudondvario kultūros centras:

18.30 val. Raudondvario kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas – prisistatymas „Mes – čia“.

Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).

Padauguvos laisvalaikio salė:

19 val. šokių vakaras su gyva muzika „Kam virš 30“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

19 val. šventinis vakaras senjorams.

Spalio 18 d.

Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):

10 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/spS1zdvCCXwa5bsq5

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Užsiėmimai nemokami.

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 val. Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtos keramikos dirbtuvėlės „Vaikaičiai ir seneliai“.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos stadionas (Vytauto g. 4, Garliava):

13 val. LFF II lygos čempionato rungtynės: „FK Garliava“–„FK Dembava“.

Ramučių kultūros centras:

15 val. koncertas „Kuriame šventę kartu“. Koncertas mokamas.

Domeikavos laisvalaikio salė:

16 val. tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Muzikontai, trenkit polką!“, skirta Kauno rajono 70-mečiui ir Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

Spalio 19 d.

Rokų laisvalaikio salė:

14 val. šventinis renginys-koncertas, skirtas senjorams.

