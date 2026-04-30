Literatūros festivalyje – pasaulinio garso autoriai

Žodis ir vaizdas
Programą apžvelgiantis Kauno literatūros savaitės meno vadovas rašytojas Laurynas Katkus sako, kad į šeštąjį festivalį ir vėl pavyko sukviesti įspūdingą būrį tarptautiniu mastu pripažintų rašytojų.
„Džiaugiamės, kad kasmet galime pasiūlyti plačiausią geografinę rašytojų aprėptį iš visų literatūrinių renginių Lietuvoje – šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš devynių šalių – nuo Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Į Kauną atvyks tokie kūrėjai kaip vokietis Lutzas Seileris, italė Viola Ardone, kartvelė Nana Ekvtimišvili, slovėnas Alešas Štegeris – tiek jų, tiek kitų festivalio dalyvių kūryba leidžia geriau suprasti ne tik jų kraštus ir kultūras, bet ir laiką, kuriuo gyvename“, – teigia L. Katkus.
Šių metų festivalio programa mezga ir ypatingą dialogą su kitomis meno formomis: kinu, daile, komiksais ir kt. Be to, ne vieno Kauno literatūros savaitės autoriaus kūrinys ne tik nagrinėja vizualumo temas, bet ir spėjo persikelti į didžiuosius ekranus. Dalį jų gegužę organizatoriai parodys kino teatre „Romuva“. Festivalio programoje – ir knygų mugė, „Atviras mikrafas“, o pabaigoje – „Naktinė kavinė“.
Festivalio meno vadovas tęsia, kad šiemet Kauno literatūros savaitė neapsieina ir be nelengvų, bet neišvengiamų pokyčių, – dalies festivalio renginių apmokestinimo. 10 proc. nuo surinktų pajamų už bilietus bus skirta Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondui, remiančiam Ukrainą.
Festivalio geografija
Vienas ryškiausių šių metų festivalio svečių – L. Seileris, pelnęs kone visus svarbiausius Vokietijos literatūros apdovanojimus. Retai viešumoje pasirodantis autorius Kaune pristatys naujausią savo romaną „Stern 111“, pelniusį ne vieną prestižinę premiją.
Pagal pirmąjį L. Seilerio romaną „Kruzas“ sukurtas filmas buvo filmuotas ir Lietuvoje – Kuršių nerijoje. Padedant festivalio partneriui, Goethe’s institutui Lietuvoje, šį filmą bus galima išvysti didžiajame ekrane.
Susitikimas su rašytoju vyks gegužės 9 d. Kauno menininkų namuose (KMN), pokalbį moderuos literatūros kritikas ir rašytojas Marijus Gailius ir rašytojas L. Katkus.
Festivalyje viešės viena populiariausių šiuolaikinių italų rašytojų V. Ardone, kurios į lietuvių kalbą verčiamos knygos itin mėgstamos Lietuvoje. Jos romanas „Vaikų traukinys“ sulaukė didelio pasisekimo Italijoje, buvo išverstas į 29 kalbas, pagal jį sukurtas žymus „Netflix“ filmas, kuris taip pat bus rodomas „Romuvos“ kino teatre. Skaitytojai su autore susitiks gegužės 8 d. KMN, pokalbį moderuos vertėja ir publicistė Toma Gudelytė.
Iš Sakartvelo atvykstanti N. Ekvtimishvili – ne tik rašytoja, bet ir pripažinta kino režisierė, kurios filmas „Pačiame žydėjime“ buvo apdovanotas Berlyno kino festivalyje. Jautrią socialinę tikrovę vaizduojantis romanas „Kriaušių laukas“ pelnė ES literatūros premiją ir buvo įtrauktas į „Booker“ premijos ilgąjį sąrašą. Pokalbis su autore vyks gegužės 7 d. KMN, jį moderuos rašytoja Eglė Frank.
Viena ryškiausių jaunosios kartos balsų laikoma Elisa Shua Dusapin (Šveicarija / Pietų Korėja) taip pat prisijungs prie festivalio. Tarptautinį pripažinimą pelniusi autorė, kurios romanas „Žiema Sokče“ išverstas į daugiau nei 30 kalbų ir ekranizuotas, savo kūryboje jungia skirtingas kultūrines patirtis ir subtilų vizualumą. Susitikimas su autore – gegužės 9 d. KMN, moderuos literatūros kritikė Eglė Mikulskaitė.
Į Kauną atvyks ir vienas žymiausių slovėnų autorių A. Štegeris, pristatysiantis distopinį romaną „Neverendas“, nagrinėjantį karo ir istorijos temas. Susitikimas su juo vyks gegužės 8 d. KMN, pokalbį moderuos žurnalistas Rytis Zemkauskas.
Britų rašytoja Sally Page – dar vienas išskirtinis vardas, programoje atstovaujantis žanrinės, jausmų literatūros flangui. Grožines knygas ji pradėjo kurti tik sulaukusi 60 metų, tačiau jos debiutinis romanas netruko sulaukti tarptautinio pripažinimo – buvo nominuotas „The British Book Awards“, o jo parduota daugiau nei 1 mln. egzempliorių. Susitikimas su S. Page vyks gegužės 10 d. KMN, pokalbį moderuos žurnalistė Jūratė Žuolytė.
Visi susitikimai su autoriais vyks su vertimu į lietuvių kalbą.
Susitikimai su laureatais
Kauno literatūros savaitėje netrūks ir ryškiausių pastarojo meto Lietuvos kūrėjų, tarp kurių – ir autoriai, įvertinti aukščiausiu meno kūrėjų apdovanojimu šalyje.
Festivalį gegužės 6 d. atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį „Ankančiam pasauly“. Renginį moderuos kultūros žurnalistė Juta Kiudė ir literatūrologė Dalia Kuizinienė.
Jaunosios kartos autorė Ieva Marija Sokolovaitė, kurios debiutinis romanas „Pozuotoja“ pelnė Liudo Dovydėno ir Rolando Rastausko literatūrines premijas bei šiemet išverstas į japonų kalbą, gegužės 9 d. pasirodys susitikime „Duetai. Pozuotoja Sokče“ su E. S. Dusapin.
Gegužės 10 d. Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vyks tradicija tapęs, Kaunui itin svarbus renginys „Išeiviai ir namiškiai“. Pokalbyje apie Kauną ir kūrybą dalyvaus filosofas, rašytojas prof. Gintautas Mažeikis, neseniai pristatęs antrąjį savo grožinį kūrinį „Lilimų knyga 2. Apsėdimai“, ir menininkas, rašytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Darius Žiūra, kurio autobiografinė proza „Diseris“ buvo pripažinta kūrybiškiausia 2024 m. knyga. Autorius kalbins teatrologė Jurgita Staniškytė.
Kas rašoma šiandien?
Vytauto Didžiojo universiteto ir VšĮ Kauno literatūros biuras organizuojamoje Kauno literatūros savaitėje vyks ir dvi aktualios diskusijos, žvelgsiančios į literatūros santykį su kitomis meno formomis ir jos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje.
Gegužės 8 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje filosofė Jurga Jonutytė, literatūrologas Ramūnas Čičelis ir rašytojas Ernestas Parulskis dalyvaus diskusijoje „Lietuvos intelektualų dirbtuvėse: humanitarinės literatūros temos ir dilemos“, kurioje aptars humanitarikos vaidmenį šiandien. Renginį moderuos literatūrologė Akvilė Rėklaitytė.
Gegužės 9 d. KMN su keturiais festivalio dalyviais vyks diskusija „Literatūra ir kinas: sąsajos, įtakos, ribos“, moderuojama teatrologo ir filmų istoriko Edgaro Klivio. Joje bus žvelgiama į vis intensyvėjantį literatūros ir audiovizualinių menų dialogą.
