Siurprizas Utenos gatvėje: skulptūra skatina būti geranoriškiems

Kuria šventę
Skulptūra „Šventė“ buvo atverta Utenos gatvės namo Nr. 13 sklype.
Kūrinio fundatorius ir idėjos sumanytojas kaunietis Evaldas Andrijūnas pabrėžė, jog šia skulptūra dovanoja mažą šventę kiekvienam praeinančiam, netikėtą šviesos akimirką kasdienybėje.
„Skulptūra „Šventė“ kalba apie paprastą, bet dažnai pamirštamą gestą – būti atviram kitam. Tai priminimas, kad šventė nebūtinai turi būti didelė ar iš anksto suplanuota – ji gali įvykti čia ir dabar, tarp nepažįstamų žmonių, vien per nuoširdų žvilgsnį ar simbolinę dovaną“, – sakė E. Andrijūnas.
Anot jo, būtų puiku, jei panašios iniciatyvos turėtų tęsinį.
„Kiekvienas iš mūsų galime atverti privačią erdvę kultūros įvykiui ar meno objektui“, – įsitikinęs E. Andrijūnas.
Skiria bendrystei
Skulptūros „Šventė“ autorius – skulptorius Danielius Sodeika.
Kalbėdamas apie savo sumanymą, D. Sodeika pabrėžė, jog kūrinys skirtas bendrystei.
„Bendrystei be išankstinių nuostatų. Norėjosi sukurti kūrinį, kuris tyliai kalbėtų apie tai, kas mus jungia. Gėlė čia – ne tik dovana, bet ir ženklas, kad kiekvienas yra vertas šventės“, – sakė menininkas.
Skulptorius pasakojo, kad neįprastu Utenos gatvės akcentu tapsiančią skulptūra kūrė remdamasis jo paties sukurtu, tačiau gerokai mažesniu pavyzdžiu.
Nuolat konsultavosi su E. Andrijūnu. Pasak menininko, išėjo taip, kad konsultacijos davė gerą kūrybinį rezultatą.
„Kartais mano vaizduotė nesutampa su realybės kontūrais ir ją reikia prilaikyti“, – paaiškino kūrėjas.
Medžių šaknys
Skulptorius D. Sodeika nuolat rengia savo kūrinių parodas įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose.
Viena įdomesnių parodų prieš keliolika metų parodyta Kauno galerijoje „Meno parkas“. Lankytojams buvo pristatomos medžių šaknys.
„Man patiko dramatiška šaknų forma. Sužavėjo jų plastika. Šaknys yra kaip žodis. Jos labai imlios įvairiausioms asociacijoms, skatina mąstyti įvairiomis kryptimis. Man šaknys tiesiog gražu“, – parodos atidaryme tuomet kalbėjo D. Sodeika.
Bendras sprendimas
„Skulptūros „Šventė“ atidarymas – tai ne tik meninis įvykis, bet ir simbolinis gestas miestui: kvietimas būti atviresniems, dėmesingesniems ir šiltesniems vieni kitiems“, – sakė E. Andrijūnas.
„Šventė“ užsakęs 51 metų E. Andrijūnas yra kolekcionierius, aistringas alpinistas ir, pasak jo, kaip ir kiekvienas kaunietis, negali gyventi be krepšinio.
Pas jį daug taurių, iškovotų mėgėjiško krepšinio varžybose.
Kolekcionierius E. Andrijūnas papasakojo, kad D. Sodeikos kūriniais domisi ne pirmus metus, su skulptoriumi yra pažįstamas, tad surasti bendrus sprendimus nebuvo sudėtinga.
„Esu įsigijęs keletą D. Sodeikos skulptūrų. Vieną iš jų išsirinkau, kad padidintu masteliu būtų pastatyta Ukmergės gatvėje. Tačiau pirmasis mano pasirinkimas skulptoriui nepasirodė pats geriausias. Po ilgokų svarstymų išrinkome būtent „Šventę“ ir tikiuosi, kad nesuklydome“, – vylėsi E. Andrijūnas.
