Teatras be scenos: Kauno kamerinis kviečia į netradicinį pasivaikščiojimą prekybos centre

Spektaklis kuriamas kaip patyriminė kelionė: žiūrovų grupė, dėvėdama ausines, juda per prekybos centro erdves klausydamasi specialiai sukurto garso pasakojimo. Dalyviai tampa ne tik stebėtojais, bet ir aktyviai įsitraukia į veiksmą – jų judėjimas, dėmesys ir pasirinkimai tampa spektaklio dalimi.
Ausinėse girdimas balsas dalyviams ne tik suteikia instrukcijas, bet ir kviečia pasiklausyti specialiai spektakliui kurtos muzikos, dalinasi mintimis apie kinų kultūrą. Naratyvas suskamba dvejomis kalbomis – kinų ir lietuvių.
Tokį pasirinkimą paaiškino kūrinio dramaturgas Rimantas Ribačiauskas: „Kinija yra didžiausią žvalgybos tinklą turinti šalis pasaulyje. Ši šalis mums nekelia jokios tiesioginės karinės grėsmės, o geografiškai ji taip nutolusi, kad mūsų galvose dažnai aplimpa stereotipais, klišėmis. Mums būtent šis aspektas ir buvo įdomus: norėjome balso, kuris gali skambėti ir priešiškai, ir draugiškai, kuris nutolęs, svetimas, bet vis tiek kalba mums ir apie mus.“
Režisierius Mantas Jančiauskas dalijosi: „Mūsų kasdienybė neatsiejama nuo nuolatinio dalyvavimo virtualioje erdvėje, kurioje dažnai net nesusimąstome, kiek informacijos apie save paliekame ir paskleidžiame internetinėse platybėse. „Akys“ tyrinėja estetinę sekimo patirtį ir kviečia žiūrovą klausti savęs: kiek ir kokios akys mus stebi, kiek galime pasitikėti vieni kitais ir kaip šiandien suvokiame saugumą. Šis kūrinys įsikuria Kauno „Akropolyje“ – architektūriškai savitoje erdvėje, primenančioje mažą miestą su savo taisyklėmis, judėjimo ritmu ir atmosfera, kurioje stebėjimo bei kontrolės tema tampa dar ryškesnė.“
Spektaklio patirtis balansuoja tarp realybės ir fikcijos.
Menotyrininkė Aistė Narbuntaitė, jau išbandžiusi spektaklį ankstesnėje jo versijoje, pastebėjo, kad ši patirtis keičia santykį su aplinka: „Uždengus ausis, atrodo, dingo visi griežti balsai, pasijaučiau tarsi nematoma ir nebepažeidžiama besikeičiančios aplinkos, žmonių veidai atrodė labiau draugiški nei pikti, o aš likau tik su savimi ir ramiu balsu ausyse.“
Kūrinio metu žiūrovai kviečiami stebėti kitus, tyrinėti savo reakcijas į aplinką ir nepažįstamuosius.
Kad spektaklis sukuria netikėtą psichologinį intensyvumą, atliepiama menotyrininkės recenzijoje: „Atrodo, tai – eilinis pasivaikščiojimas prekybos centre su ausinėmis ir nerimastingu balseliu galvoje, bet tampi detektyvu, narplioji aplinkybes, kuriose esi, ir save patį, ką tos aplinkybės pakeičia tavo viduje.“
Svarbi spektaklio dalis – garso dramaturgija, kurią kūrė kompozitoriai Mantvydas Pranulis ir Ignas Šoliūnas. Joje naudojami ir dirbtinio intelekto generuoti balsai. Šis pasirinkimas, anot kūrėjų, leidžia kurti daugiasluoksnę, neapibrėžtumo kupiną patirtį.
„Akys“ tęsia kūrėjų plėtojamą įvietinto ir interaktyvaus teatro kryptį, kurioje žiūrovas tampa esmine kūrinio dalimi. Spektaklis ne tik perkelia teatrą į viešą erdvę, bet ir kviečia iš naujo permąstyti pačią žiūrėjimo – ir buvimo stebimam – patirtį.
VšĮ „Pasak“ koprodukcija su Kauno miesto kameriniu teatru siūlo unikalią galimybę pažvelgti į kasdienę aplinką kitaip – lėčiau, atidžiau ir kritiškiau.
Kūrinio premjera – gegužės 23 ir 24 dienomis. Kūrinį pamatyti dar bus galima birželio 16, 17, 18, 19, rugpjūčio 12, 26, 27 dienomis. Bilietus platina: kamerinisteatras.lt
Spektaklį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
