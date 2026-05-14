„VDU Kultūros dienos“: nuo filmo „Romualdas ir jūra“ iki gyvo garso koncerto „Music Lab“

Beveik savaitę truksiantis festivalis suburs akademinę bendruomenę, kultūros lauko profesionalus, miesto gyventojus ir visus, besidominčius kultūra ir šiuolaikiniu menu.
Festivalio renginiai vyks įvairiose universiteto erdvėse – nuo auditorijų ir galerijų iki Menų fakulteto kiemelio po atviru dangumi. „VDU kultūros dienos“ jau tapo tradicija, leidžiančia universitetui atsiverti miestui ne tik kaip akademinei institucijai, bet ir kaip gyvai kultūros erdvei, kurioje susitinka skirtingos meno formos, kūrybinės idėjos ir bendruomenės.
„Kai 2017 metais kilo idėja organizuoti kultūros renginį miestui galėjau tik viltis, kad ši iniciatyva bus tvari ir ilgalaikė. Džiugu, kad atsiradusios iš poreikio atverti universitetą visuomenei, įtraukti miesto bendruomenę į kūrybines veiklas „VDU kultūros dienos“ išsiplėtojo į daugialypį kultūros festivalį, kuriame dera akademinė refleksija ir kūrybinės praktikos“ – teigė Menų fakulteto dekanė prof. Jurgita Staniškytė.
Filmas apie Romualdą Požerskį ir susitikimas su kūrėjais
Jubiliejines „VDU kultūros dienas“ gegužės 18 dieną, 18 val., atidarys režisieriaus Jorio Skudros dokumentinis filmas „Romualdas ir jūra“, kuris bus rodomas VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28). Filme pasakojama vieno ryškiausių Lietuvos fotografų, Menų fakulteto profesoriaus Romualdo Požerskio gyvenimo ir kūrybos istorija, atskleidžianti ne tik menininko kūrybinį kelią, bet ir jo santykį su laiku, atmintimi bei kasdienybės stebėjimu ir fiksavimu.
„Romualdas ir jūra“ – tai kūrinys apie žmogų, kūrybą ir laisvę. Tai – istorija apie kūrėją, kuris siekė išlikti nepriklausomu nuo sistemos, taisyklių ir kūrybą stabdančio triukšmo.
„Simboliška, kad filmą apie Lietuvos fotografijos klasiką Romualdą Požerskį, kūrusį sovietų okupuotoje Lietuvoje, pristatome dabar, kai laisvai Lietuvos kultūros ir žodžio sklaidai vėl gresia pavojus, o kultūros bendruomenę lydi nerimas. Neturėjome minties kurti šio filmo kaip deklaracijos, tačiau tikiu, kad jis primins, iš kokios tamsos išsivadavome ir skleis žinią apie tai, ką kūrėjui duoda pasaulis ir ką pasauliui duoda kūrėjas“, – sakė filmo prodiuserė, VDU absolventė Justė Michailinaitė (Broom Films).
Filmo pasaulinė premjera įvyko 2025 metų Varšuvos tarptautinio kino festivalio dokumentinių filmų konkursinėje programoje. Po seanso „VDU kultūros dienose“ žiūrovai bus kviečiami į susitikimą su Romualdu Požerskiu, kurį moderuos fotografijos tyrėjas, Menų fakulteto docentas Tomas Pabedinskas.
Festivalio organizatoriai pažymi, kad šis filmas simboliškai atveria jubiliejinę programą – jis kalba apie kūrybą, atmintį ir istoriją, kurie svarbūs ne tik fotografijai, bet ir šiųmečių „VDU kultūros dienų“ idėjai.
Nuo miesto istorijų iki kino ir teatro
Jubiliejinių „VDU kultūros dienų“ programoje svarbi vieta skiriama istorinei atminčiai, kolektyvinei tapatybei ir pasakojimams apie mus pačius – apie žmones, miestą, istoriją ir tai, kaip visa tai atsispindi mene bei kultūroje.
Gegužės 19 dieną, 18 val., Menų fakultete (Muitinės g. 7 – 207) vyks žurnalistės, gidės ir Menų fakulteto doktorantės Viktorijos Vitkauskaitės knygos „Namai ir likimai. 10 tarpukario Kauno istorijų“ (leidykla „Tyto Alba“) pristatymas. Knyga, išrinkta geriausia „Metų knygos rinkimų 2025“ negrožinės literatūros kategorijoje ir nominuota Lietuvos leidėjų asociacijos „Knygos apdovanojimų 2026“ nominacijai „Knyga kaip įvykis“, kviečia pažvelgti į Kauno ir Lietuvos istoriją per įtraukiančius pasakojimus apie žmones ir pastatus. Pokalbį moderuos Menų fakulteto docentė, architektūrologė Jūratė Tutlytė.
Istorinės atminties ir savęs refleksijos tema bus plėtojama ir VDU teatro klubo organizuojamoje diskusijoje „Kaip mes prisimename save ir kaip mus prisimins kiti?“, kuri vyks gegužės 20 dieną, 18 val., Menų fakultete (Muitinės g. 7 – 207). Diskusijoje dalyvaus teatro ir kino menininkas, režisierius, žurnalistas bei politinis aktyvistas Karolis Kaupinis ir Menų fakulteto docentas, Teatrologijos katedros vedėjas, Nacionalinio Kauno dramos teatro meno vadovas Edgaras Klivis. Pokalbį moderuos „Teatrologijos ir scenos menų vadybos“ programos magistrantė Austė Žiogaitė.
„Su VDU teatro diskusijų klubu norime pakalbinti Karolį Kaupinį, kurio kūrybinė veikla kine ir teatre Lietuvos kultūros kontekste naujai atskleidžia atminties, archyvo, medijų ir istorijų, kurias pasakojame apie save, santykį. O iš kitos pusės - pilietinis aktyvizmas, lyderystė „Kultūros asamblėjoje“, iš kurios taip pat puikiai pažįstame Karolį, kviečia mus prisiimti atsakomybę už tai, kaip mes būsime prisimenami kitų, ateities kartų. Apie šią atminties dinamiką ir suksis mūsų pokalbis“ – sakė Edgaras Klivis.
Festivalio organizatorių teigimu, tiek filmas apie Romualdą Požerskį, tiek Viktorijos Vitkauskaitės knyga ar VDU teatro diskusijų klubo renginys savaip kalba apie kolektyvinę atmintį ir kultūros vaidmenį formuojant mūsų santykį su savimi, savo tauta ir valstybe. Tai pasakojimai apie tai, kas lieka vaizduose, istorijose, architektūroje, mene ir, žinoma, žmonių atmintyje.
Universitetas kaip atvira erdvė patirčiai ir mąstymui
„VDU kultūros dienos“ kviečia patirti universitetą kaip atvirą intelektinę ir kūrybinę erdvę, kurioje vyksta nuolatiniai idėjų mainai, akademinės diskusijos ir kūrybiniai eksperimentai. Festivalio metu Menų fakultetas atsiveria miesto bendruomenei suteikdamas galimybę dalyvauti studijų procese ir iš vidaus patirti universiteto kasdienybę.
Beveik kiekvieną festivalio dieną vyks atviros Menų fakulteto dėstytojų paskaitos, apimančios skirtingas meno sritis („Fotografija ir medijos“, „Šokis ir judesio menas“. „Pramoginis teatras“, „Modernioji ir šiuolaikinė dailė“) ir leidžiančios pažinti universitetą per patirtį – tiesiogiai dalyvaujant paskaitose ir dėstytojų – studentų diskusijose.
Šią akademinio dialogo kryptį pratęs vieša menininko, kino kūrėjo ir teoretiko Zach Blas paskaita „Silicio pėdsakai: tikėjimas, fantazija ir Xeno-Teloi dominavimo informatikoje“ (anglų k.), kuri vyks gegužės 21 dieną, 18 val., VDU Menų fakultete (Muitinės g. 7 – 207). Tarptautiniame šiuolaikinio meno ir medijų teorijos lauke žinomas kūrėjas paskaitoje analizuos meno kūrinius, kuriuose nagrinėjamos istorijos, filosofijos, įsitikinimai, fikcijos ir fantazijos, formuojančios Silicio slėnio ateities vizijas kaip dominavimo priemonę. Ši paskaita festivalio kontekste atveria kitą – į ateitį nukreiptą – perspektyvą, kurioje menas ir kompiuterinės technologijos susipina į naujus galios ir galimybių santykius. Dr. Zach Blas vizitas VDU vykdomas ir finansuojamas Transform4Europe vizituojančių profesorių programos pagrindu.
Akademinę festivalio programą papildo ir Menų fakulteto Atvirų durų diena, vyksianti gegužės 22 dieną, nuo 14 val (Muitinės g. 7). Jos metu lankytojai galės susipažinti su Menų fakulteto studijų programomis, aplankyti auditorijas, garso ir vaizdo studijas bei medijų laboratorijas, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir tiesiogiai pabendrauti su studentais bei dėstytojais.
Pasak festivalio organizatorių, būtent tokie susitikimai – nuo atvirų paskaitų ir tarptautinių pranešėjų iki Atvirų durų dienos – leidžia universitetui atsiskleisti kaip erdvei, kurioje vienu metu vyksta ir kūryba, ir refleksija, ir idėjų mainai. Tai kvietimas patirti universitetą iš vidaus ir kartu su akademine bendruomene mąstyti apie dabartį bei ateitį.
Medijos, eksperimentai ir naujos formos
Festivalio programoje svarbią vietą užima jaunųjų kūrėjų darbai – nuo videomeno, kino ir fotografijos iki garso, audiovizualinių bei tarpdisciplininių projektų. Festivalis tampa erdve, kurioje studentų kūrybinės idėjos įgauna viešą formą ir susitinka su žiūrovais.
Kaip pastebi Šiuolaikinių menų katedros vedėjas dr. Gytis Dovydaitis, „Studentų kūrybiniai projektai niekuomet negimsta izoliacijoje. Individualaus, uždaryto tarp keturių sienų genijaus kūrėjo mitas yra klaidingas. Kūryba - tai santykis tarp žmonių, bendruomenių, kultūrų, technologijų, ideologijų, ir t.t. Autorius yra pasklidęs. Menininkas – tai lęšis kuris viską sutelkia meno kūrinyje. Visų svarbiausia – šis lęšis nėra bereikšmis; priešingai – jis esminis. „VDU kultūros dienų“ metu demonstruojami menus studijuojančių studentų darbai atskleis kaip jaunas žmogus yra susijungęs su jį supančiais kontekstais bei kokios problemos jį angažuoja. Tai išskirtinė galimybė patekti ne į galerinio elito kuriamus pasaulius, o į savo karjeras dar tik pradedančių – absoliučiai kituose kontekstuose nei dauguma žinomų menininkų gyvenančių – kūrėjų sapnus“.
Programoje – „Naujųjų medijų meno“ studentų video esė konkursas ir fotografijų paroda, „Kūrybinių industrijų“ studentų filmų festivalis bei tarpdisciplininiai projektai, jungiantys skirtingas meno formas, technologijas ir meninio vaizdavimo būdus. Šiais metais festivalį papildys ir tarptautinių (Erasmus BIP) studentų iš Lietuvos, Norvegijos, Austrijos, Belgijos ir Kroatijos kūryba, atverianti kultūrinių patirčių įvairovę bei tarpkultūrinį dialogą. Visos savaitės metu Menų fakultete veiks nuolatinės instaliacijos ir ekspozicijos: „Muzikos produkcijos“ studentų garso instaliacija „Listening room“ ir muzikinių vaizdo klipų ekspozicija „Audiovizualinis 10-metis: 2015–2025“.
„VDU kultūros dienos“ tradiciškai užbaigs gyvo garso koncertas „Music Lab“, kuriame pasirodys „Muzikos produkcijos“ programos studentai ir jų svečiai (gegužės 22 d., 17 val. Menų fakulteto kiemelis). Festivalio finalas sujungs skirtingas muzikines kryptis ir stilius, improvizacijas ir eksperimentus ir į bendrą gyvo garso vakarą.
Jubiliejinės „VDU kultūros dienos“ šiemet kviečia universitetą patirti kaip gyvą kūrybos ir idėjų erdvę, kurioje susitinka menas, akademinis mąstymas, miesto bendruomenė ir skirtingų kartų kūrėjai.
Detali programa – čia. Visi renginiai – nemokami.
Informuojama, kad renginiuose gali būti filmuojama ir/ar fotografuojama ir Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.
