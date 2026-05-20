Ateities plento rekonstrukciją apkartino piktavaliai

Gegužės 20-osios rytą „Kauno tiltai“ komanda, atvykusi į objektą Ateities plente, ant asfaltuotos plento atkarpos rado kažkieno naktį atvežtą ir išpiltą didžiulę krūvą atliekų – kelmų, šakų, statybinių atliekų ir kt.
Kaip teigia bendrovės atstovai, asfaltavimo darbai buvo atlikti praėjusią savaitę, dar laukia viršutinio sluoksnio klojimas.
Juk Ateities plento rekonstrukcija – visų mūsų, keliaujančių piliečių, reikalas.
„Visiškai nesuprantama, dėl kokių priežasčių atliekas vežęs „herojus“ pasirinko tokį „utilizavimo“ būdą, kai tikrai yra teisėtų būdų ir konkrečių vietų priduoti nebereikalingas šiukšles ar nuolaužas. Labai gaila, kad mūsų visuomenėje dar atsiranda žmonių, kurie ne tik negerbia kitų pastangų, darbo, bet ir ciniškai tai demonstruoja praktiniais veiksmais. Juk Ateities plento rekonstrukcija – visų mūsų, keliaujančių piliečių, reikalas“, – į piktavalių sąžinę beldėsi jie.
Kaip teigiama bendrovės komentare, „Kauno tiltai“ specialistai atsakingai darbuojasi, paisydami darbų grafiko, reikalavimų atitikimo, kad gyventojai galėtų naudotis naująja Ateities plento jungtimi.
„Deja, bus papildomai gaištama tvarkant naktinę staigmeną“, – sako bendrovės atstovai.
Portalas kauno.diena.lt primena, kad už tokį neteisėtą atliekų išmetimą gali grėsti administracinė arba net baudžiamoji atsakomybė.
Kaip skelbia Aplinkos apsaugos departamentas, jei būtų nustatyta, kad į aplinką išmesta nuo 5 iki mažiau kaip 15 kub. m nepavojingų atliekų, fiziniam asmeniui pagal Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnį grėstų 2300–2900 eurų bauda, o juridiniam asmeniui – 3900–8400 eurų bauda. Pakartotinio pažeidimo atveju juridiniam asmeniui bauda gali siekti iki 11 tūkst. eurų. Didesni atliekų kiekiai – nuo 15 kub. m nepavojingų arba nuo 7 kub. m pavojingų atliekų – jau gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Apie tokius pažeidimus gyventojai raginami pranešti Aplinkos apsaugos departamentui telefonu 112, el. paštu [email protected] arba per žemėlapį „Tvarkau Lietuvą“.
