 Būsimo M. K. Čiurlionio koncertų centro vietoje bus įkasta simbolinė kapsulė

2026-05-21 07:06
ELTOS inf.

M. K. Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune ketvirtadienį vyks simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija, oficialiai pažymėsianti vieno svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžią.

Būsimo M. K. Čiurlionio koncertų centro vietoje bus įkasta simbolinė kapsulė / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Nors realūs statybos darbai aikštelėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu bus oficialiai įprasminta objekto statybų eiga.

Beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje.

Pastate bus įrengtos dvi salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams.

Antroji bus daugiafunkcė erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ne tik koncertai, bet ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai.

Koncertų centre taip pat planuojama įrengti požeminę 8 tūkst. vietų stovėjimo aikštelę.

Pernai rudenį savivaldybei paskelbus rangovo konkursą, planuota, kad bendra koncertų centro statybos kaina neviršys 74,8 mln. eurų (su PVM).

