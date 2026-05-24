Diskoteka Rotušės aikštėje tiems, kam dar liko energijos šokti

Šeštadienio naktį šventės ritmas persikėlė į Rotušės aikštę, kur prieš vidurnaktį prasidėjo diskoteka bei akrobatų ir lazerių šou „Tarp dangaus ir žemės“. Tai buvo vienas įspūdingiausių gimtadienio naktinių pasirodymų, kuris sujungė muziką, judesį, šviesas ir miesto architektūrinę erdvę.
Atėjusieji neslėpė, kad diskoteka tapo visos šventės vinimi. „Atėjom šokti ir šoksim, geras vakarėlis gryname ore, o dar ir lazeriai yra, tai jautiesi kaip aukščiausio lygio naktiniame klube“, – emocijomis ištryško naktinėti nusiteikusi jaunuolių kompanija.
„Jau juntamas dienos nuovargis, turėjome daug įspūdžių, reikėjo nemažai energijos, bet nesinorėjo praleisti tokios diskotekos“, – kalbėjo Jūratė ir Ervinas.
618-ojo Kauno gimtadienio šventiniai renginiai vyks ir sekmadienį. Daugiausia jų bus Santakos parke ir prie Kauno pilies.
