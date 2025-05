Išskirtinės Kauno vietos raida: konservai, maisto ir žaidimų automatai, kojinės

1887 m. statytas namas, buvęs Nikalojaus pr. 24, po to Laisvės al. 24 (dabar Laisvės al. 38), tarpukariu priklausė Nisonui ir Sofijai Gurvičiams ir jų sūnui Saliamonui Gurvičiui. Pastarasis kaip ir tėvas buvo statybos rangovas, o jo su I. Judelevičiumi kontora 1939–1940 m. buvo Gurvičių dviejų su puse aukštų name kieme (dabar Laisvės al. 38 a). 1928 m. name Laisvės al. 24 (dabar Laisvės al. 38) buvo atliktas kapitalinis remontas – pirmas aukštas pritaikytas parduotuvėms. Buvo perdirbtos durų ir langų angos (projektas ir techninė priežiūra inž. N. B. Joffės (KRVA, f. 218, ap. 2, b. 3922, l. 1-3). Durų ir langų angos 1929 m. dar kartą perdirbtos (projektas ir techninė priežiūra arch., inž. A. Gordevičiaus (KRVA, f. 218, ap. 2, b. 3923, l. 1-3).