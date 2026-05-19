Kauno miesto taryboje – naujas narys ir iširusi frakcija

Komandos pokyčiai
„Vieningo Kauno“ komandoje naujai kadencijai prisiekė K. Morkūnas. Jis nėra naujokas, savivaldybės koridorius puikiai pažįsta mat 2019-2023 m. jis buvo Kauno miesto tarybos narys.
K. Morkūnas Kauno technologijos universitete įgijęs informatikos inžinerijos mokslų daktaro laipsnį. Per daugiau nei du dešimtmečius profesinės veiklos jis sukaupė patirties informacinių technologijų, inovacijų ir projektų valdymo srityse.
„Kaip keturių Kaune augančių vaikų tėvui, šio miesto ateitis man rūpi ne tik kaip tarybos nariui. Į tarybą grįžtu su sveikatos technologijų ir inovacijų patirtimi, kurią sieksiu pritaikyti miesto labui“, – K. Morkūno žodžius perdavė savivaldybės atstovai.
Šiuo metu jis dirba vyriausiuoju ekspertu ir inovacijų projektų vadovu sveikatos technologijų klasteryje „iVita“, kur koordinuoja medicinos technologijų, dirbtinio intelekto ir skaitmeninių sprendimų projektus.
Jo veikla glaudžiai susijusi su pažangių technologijų pritaikymu sveikatos sektoriuje, inovacijų vystymu bei tarptautinių projektų įgyvendinimu. Sukauptą profesinę patirtį jis planuoja pritaikyti dirbdamas Kauno miesto taryboje.
Pradėdamas darbą taryboje, K. Morkūnas dirbs Sveikatos ir socialinių reikalų komitete – tame pačiame, kuriame veiklą vykdė ir mėnesio pradžioje anapilin iškeliavęs S. Kavaliauskas.
Nelieka vienos frakcijos
Gegužės tarybos posėdyje – ir dar daugiau pokyčių. Portalas kauno.diena.lt skelbė, kad iš socialdemokratų partijos ir frakcijos pasitraukė Diana Bučinskienė.
Miesto tarybos frakciją turi sudaryti bent trys asmenys, tad D. Bučinskienei išėjus, socialdemokratų frakcija taip pat subyrėjo. Likę LSDP nariai – Vytautas Juodagalvis ir Kristina Lukauskaitė-Valatkė – kol kas lieka be frakcijos.
Jie portalui kauno.diena.lt tarstelėjo, kad klausimas, ar jie jungsis prie kitų politinių jėgų, bus sprendžiamas vėliau. Pati D. Bučinskienė buvo nurodžiusi, kad dirbs kaip nepriklausoma politikė ir kol kas prie kitų frakcijų jungtis neplanuoja.
