Nemokamos vasaros stovyklos Kauno rajono moksleiviams: nuo sporto iki gamtos tyrinėjimų

Didesnis finansavimas
Artėjant vasaros atostogoms, daugeliui tėvų tradiciškai kyla tas pats klausimas – kaip užtikrinti, kad vaikų laisvalaikis būtų ne tik saugus, bet ir turiningas, ne tik aktyvus, bet ir prasmingas. Kauno rajonas šiemet tam skiria ypatingą dėmesį – vaikams parengta plati nemokamų vasaros stovyklų ir užsiėmimų programa, kurioje netrūks nei sporto, nei kūrybos, nei pažintinių veiklų.
Šiemet vaikų vasaros poilsio stovykloms Kauno rajone skirta dvigubai daugiau biudžeto lėšų nei praėjusiais metais – 200 tūkst. eurų. Sprendimas didinti finansavimą priimtas Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno iniciatyva. Savivaldybė finansuos 83 įvairios trukmės dienines ir turistines vaikų vasaros poilsio stovyklas, kuriose planuojama užimti daugiau kaip 2 tūkst. Kauno rajono mokinių.
„Norime, kad kiekvienas vaikas vasarą turėtų galimybę ne tik prasmingai leisti laiką, bet ir atrasti naujų veiklų, ugdyti savo gebėjimus, stiprinti socialinius įgūdžius, patirti bendrystę. Šiemet stovyklų pasiūla itin įvairi – nuo kūrybinių ir edukacinių veiklų iki sporto, gamtos pažinimo ir pilietiškumo ugdymo programų“, – Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė rajono vaikams garantavo įspūdžių kupiną vasarą.
Gausus pasirinkimas
Kauno rajono savivaldybė šiemet parengė itin plačią ir turiningą nemokamų vaikų vasaros užsiėmimų programą. Ją įgyvendins įvairios kultūros, švietimo ir sporto įstaigos: bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kultūros centrai, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno rajono muziejus, Kauno rajono sporto centras, Kauno rajono socialinių paslaugų centras, laisvieji mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti teikėjai.
Vaikams bus siūloma edukacinių, socialinių-emocinių kompetencijų, pilietiškumo ugdymo, kūrybinių, mokslinių, sportinių ir turistinių stovyklų. Vasaros metu mokiniai dalyvaus pažintinėse, kūrybinėse ir meninėse edukacijose, sportinėse veiklose, išvykose, žygiuose, skaitymo popietėse, šokių ir muzikos užsiėmimuose.
„Didžiausią dėmesį šiemet skiriame vaikų fiziniam aktyvumui, kūrybiškumo ugdymui, pilietiškumui ir patriotiškumui. Daugėja stovyklų, orientuotų į STEAM veiklas ir patirtinį mokymąsi“, – pabrėžė J. Jankauskienė.
Registracija į stovyklas jau vyksta, o užsiregistruoti galima tiesiogiai pas stovyklų organizatorius. Stovyklų sąrašas skelbiamas Kauno rajono savivaldybės svetainėje.
Tyrinėtojai ir detektyvai
Išskirtinę stovyklą „Pojūčių pasaulio tyrinėtojai“ šiemet siūlo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Programa orientuota į 7–12 metų vaikus ir grindžiama patirtiniu ugdymu per pojūčius. Vaikai mokysis ne tik stebėdami ar klausydamiesi, bet ir liesdami, ragaudami, klausydami, analizuodami. Per septynias dienas bus įgyvendinta net 35 užsiėmimų programa, užtikrinanti nuoseklų ir įvairiapusį ugdymą. Kiekviena diena bus skirta konkrečiam pojūčiui, o visos veiklos tarpusavyje susijungs į kryptingą pažinimo ir atradimų kelionę.
Kauno rajono muziejus kvies vaikus į stovyklą „Paslaptingas muziejaus pasaulis“, kurioje jaunieji dalyviai taps tikrais muziejaus detektyvais. Programa skirta 7–10 metų vaikams ir orientuota į pažintį su Kauno rajono kultūros paveldu. Programos metu vaikai lankysis Kauno rajono muziejuje Raudondvario pilyje, Tado Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje, Babtų kraštotyros muziejuje, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje Vilkijoje. Čia jų lauks ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės ir komandiniai žaidimai.
Stovyklos veiklos grindžiamos tyrinėjimo principais – vaikai spręs įvairias užduotis, ieškos paslėptų istorijų, analizuos eksponatus ir kurs savo interpretacijas.
„Siekiame, kad stovyklos vaikams būtų ne tik smagios, bet ir ugdančios smalsumą, kritinį mąstymą, taip pat ryšį su savo krašto istorija ir kultūra“, – kalbėjo J. Jankauskienė.
Išgyvenimo įgūdžiai
Vaikus sudominti turėtų ir Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos organizuojama stovykla „Gamtos riteriai“. Ji vyks Kauno marių regioninio parko lankytojų centre ir gamtos mokykloje, o jos dalyviai aktyviai tyrinės gamtą.
Įrenginiai, kuriuos iki tol dažnas matė tik televizorių ekranuose, taps vaikų darbinėmis priemonėmis. Stovyklautojai turės progą išbandyti, kaip veikia nešiojamieji skaitmeniniai mikroskopai, entomologiniai tinkleliai, vandens organizmų stebėjimo įranga, mobiliosios programėlės, skirtos augalams, grybams ir gyvūnų rūšims atpažinti. Vaikai taip pat mokysis išgyvenimo gamtoje pagrindų: saugiai įkurti laužą, atpažinti vandens šaltinius, vaistinius ir maistinius augalus.
Vasarą praleisti drauge kviečia ir Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas. Stovykla „Jaunasis tyrinėtojas VDU Botanikos sode: vasaros atradimų stovykla“ vyks unikalioje aplinkoje – Botanikos sode, kur vaikai gamtoje tyrinės augalus, ekosistemas, dalyvaus eksperimentuose ir kūrybinėse veiklose. Programoje integruojamos STEAM veiklos, ugdančios smalsumą, savarankiškumą, kritinį mąstymą ir ekologinį sąmoningumą.
Šauliška vasara
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šauliai kasmet suburia daugiausia 11–18 metų Kauno rajono moksleivių. Tęstinės, jau aštuntą vasarą organizuojamos stovyklos „Šauliška vasara“ tikslas – supažindinti vaikus ir jaunimą su šauliškomis veiklomis, skatinti pilietiškumą, atsakomybę ir aktyvų gyvenimo būdą. Dalyviai per asmeninę patirtį susipažįsta su gyvenimu lauko sąlygomis, mokosi išgyvenimo pagrindų, ugdo savarankiškumą, komandinio darbo įgūdžius ir lyderystę. Didelis dėmesys skiriamas pilietiškumui ugdyti, vaikų psichologiniam pasirengimui ir socialiniams įgūdžiams stiprinti.
Stovyklos dalyviai įsitrauks į įvairias kariško pobūdžio veiklas, tokias kaip kliūčių ruožai, estafetės, orientaciniai žygiai ir komandinės užduotys. Anot organizatorių, tokios veiklos vaikams įsimena tik kaip nuotykis, bet ir tampa svarbia asmeninio augimo patirtimi.
„Jaunimui labai svarbu patirti tikrus iššūkius, išmokti veikti komandoje ir pasitikėti savimi. „Šauliška vasara“ jau ne vienus metus išlieka viena populiariausių stovyklų būtent todėl, kad joje dera aktyvus laisvalaikis, disciplina, pilietinis ugdymas ir stipri bendrystė“, – ilgamete bičiulyste su šauliais džiaugėsi Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Krepšinio ritmu
2026-aisiais Kauno rajonas oficialiai paskelbtas Lietuvos krepšinio sostine. Ta proga Kauno rajono savivaldybė inicijuoja nemokamų stovyklų ciklą „Vasara su oranžiniu kamuoliu“
Nuo birželio 15 d. iki liepos 24 d. Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose vyks aktyvios sporto savaitės. Vaikai dalyvaus treniruotėse, turnyruose, susitikimuose su krepšinio profesionalais.
Kiekviena mokykla ruošia savitą programą. Raudondvario gimnazijoje vyks naktinis 3x3 turnyras „Mandarinas 2026“. Vilkijos gimnazijoje mokiniai susitiks su Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininku Vyteniu Lipkevičiumi, žiūrės dokumentinį filmą apie Arvydą Sabonį kartu su kino juostos režisieriumi Rimvydu Čekavičiumi. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje vyks „Kukurūzinio moksleivių lyga“, o Neveronių gimnazijoje – kūrybiniai rytmečiai, kuriuose vaikai kurs komandų pavadinimus, logotipus ir savo krepšinio identitetą.
Šios stovyklos neapsiribos vien aikštele – užsiėmimų metu susijungs sportas, kūrybiškumas, sveika gyvensena ir bendruomeniškumas. Ežerėlio pagrindinėje mokykloje vyks pirmosios pagalbos mokymai, susitikimai su Lietuvos kariuomenės specialistais. Garliavos Jonučių progimnazijoje – sirgalių skanduočių dirbtuvės ir diskusijos apie sveiką mitybą, o Vandžiogalos gimnazijoje – strateginių žaidimų užsiėmimai.
„Vasara su oranžiniu kamuoliu“ – daugiau nei sporto iniciatyva. Tai bendras Kauno rajono judėjimas, kuriame kiekvienas vaikas galės atrasti savo vietą, patirti žaidimo džiaugsmą ir augti kartu su komanda“, – moksleivius būti aktyvius kvietė J. Jankauskienė.
