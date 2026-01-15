Neslepia nusivylimo: papuolėme į apgaulės pinkles! Nepakliūkite ir jūs!

„Į kokias apgaulės pinkles papuolėm! Labai noriu pasidalinti patirtimi ir įspėti, kad nepakliūtumėt ir jūs! Papasakosiu apie fotografą Virgį Mankų ir jo modelių agentūrą „Jaunieji modeliai“, – feisbuke rašė moteris. – Gal matėte mano dvi mūzas, kurios karts nuo karto padeda man pareklamuot rūbelius. Taigi, mano mergaitės žino, kas yra fotoobjektyvas. O aš esu ta mama, kuri į vaikų pagyras žiūri išpūstom akim, plačia šypsena ir su meile širdyje, tai kai iš modelių agentūros parašo, kad mano panelės turi potencialo tapti modeliais, suprantat mano reakciją. Portfolijo sukūrimas vienai mergaitei 180 eurų. Daugoka. Betgi taps modeliais!“
Moteris teigė, kad ruošėsi fotosesijai – rinko aprangą, pirko drabužius, siuvo pati.
„Jų prašymu buvo sumokėtas avansas – 100 eurų – į įmonės „Rezervavimas“ sąskaitą. Sutartas fotosesijos laikas rugpjūčio 7 dieną. Likusi suma – 260 eurų – buvo sumokėta po fotosesijos grynais. Kvito, deja, nedavė. Buvo pasirašyta sutartis, kurios kopijos taip pat negavau. Prieš fotosesiją buvo žadėta 30 retušuotų nuotraukų (kiekvienai mergaitei) per du mėnesius. Po fotosesijos buvo žadama padaryt per tris mėnesius“, – pasakojo moteris.
Ji teigė kantriai laukusi, nes supranta, kad užimtumas galėjo būti didelis. Moteris pasakojo, kad praėjus trims mėnesiams, pradėjo domėtis situacija ir klausti, kada galima tikėtis nuotraukų.
„Tyla. Žinutės perskaitomos, atsakymo nėra. Rašiau ir el. laišką, ir mesendžeriu, ir telefonu skambinau – niekas neatrašo, neatsiliepia. Rašiau viešai į jų puslapį ir ten jau sužinojau, kad tokių kaip aš – jau ne viena dešimtis. Yra laukiančių savo vaikų nuotraukų ir 4–6 mėnesius, ir dar daugiau. Ir ką jūs manot? Jokios modelių agentūros nėra. Skelbiasi, kad bendradarbiauja su žinomais Lietuvoj vardais. Spėkit? Ne! Turim raštiškus tų įmonių atsakymus, kad tokio nežino, nebendradarbiauja ir leidimo naudot jų vardą nėra davę! Kiek bandoma rašyti jam, ignoras, jokios komunikacijos. Komentarai jų puslapyje trinami, mamos blokuojamos. Daliai pavyko išsireikalauti nuotraukų. Kokybė tragiška! Susikooperavusios mamos parašėme pareiškimą į e.policiją. Kreipėmės į VMI, vartotojų teises, gavom pasiūlymą kreiptis į teismą. Taip sužinojom, kad ši apgaulės schema veikia daugybę metų, nes mamos nenori terliotis dėl tokios sumos, žinant, kad teismams išeis kur kas daugiau. Bet ne šį kartą! Mes, būrys mamų, susikooperavusios – viešinam kur galim“, – teigiama įraše.
Bet gi ne nuotraukose buvo esmė. Jos turėjo turėt galimybę tapt modeliais.
„Sužinojęs, kad jau pakliuvęs į viešumą, pradėjo vaidinti, kad dirba. Dalis mamų jau šią savaitę sulaukė nuotraukų. Aš asmeniškai vakar nuotraukas gavau. Nuotraukos prastai padarytos, mergaitės kaip įklijuotos į foną... Gerai, kad mano mūzos ir taip gražios! Bet gi ne nuotraukose buvo esmė. Jos turėjo turėt galimybę tapt modeliais. Kur tokios galimybės tiesiog net nebuvo. Nuotraukų laukėm penkis mėnesius ir vieną savaitę. Yra, kas dar ilgiau laukia. Atsirado viena mama, kuri jau keturis metus nesulaukė nuotraukų. Ši afera turi būt sustabdyta. Neaišku, kur tos mūsų vaikų nuotraukos naudojamos?! P.S. fotografavo ir pinigus paėmė Virgis Mankus. Jis taip pat vadovas ir vienintelis įmonės „Rezervavimas“ darbuotojas, kur buvo pervedamas avansas“, – rašė moteris.
Pastaruoju metu dalis fotosesijų vėluoja dėl per didelio darbo krūvio ir netinkamai suplanuotų resursų.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su V. Mankumi. Jis portalui situacijos nekomentavo, tačiau ketvirtadienį pozicija yra pateikta feisbuko paskyroje „Jaunieji modeliai“.
„Atsiprašome visų klientų, kuriems tenka ilgiau nei planuota laukti savo fotosesijų rezultatų. Suprantame nusivylimą ir prisiimame už tai atsakomybę. Pastaruoju metu dalis fotosesijų vėluoja dėl per didelio darbo krūvio ir netinkamai suplanuotų resursų. Šiuo metu esame sustabdę naujų fotosesijų fotografavimą, kad galėtume susitelkti tik į jau atliktų darbų užbaigimą. Fotosesijos atiduodamos chronologine tvarka, pradedant nuo labiausiai vėluojančių. Visos fotosesijos – tiek vėluojančios, tiek dar nepasiekusios vėlavimo termino – bus pilnai grąžintos iki kovo 15 d. Mūsų tikslas – užbaigti visus įsipareigojimus ir atkurti pasitikėjimą veiksmais. Visa informacija ir komunikacija vyksta tik elektroniniu paštu: [email protected]“, – rašoma įraše.
Portalas išsiuntė klausimus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.
