Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių VDU atleido Vigilijų Jukną

Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų.
„Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimus pažeidimus VDU Žemės ūkio akademijoje vykdant ūkininkams skirtus mokymus, VDU taryba šiandien neeiliniame posėdyje, kuriame dalyvavo VDU rektorė Ineta Dabašinskienė, priėmė sprendimą atleisti VDU Žemės ūkio akademijos kanclerį Vigilijų Jukną“, – teigiama pranešime.
VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti.
Kol komisija vykdys tyrimą, nuo pareigų nušalinta VDU Žemės ūkio akademijos Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė Edita Meškinytė.
Pasak aukštosios mokyklos, šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kuri sukėlė didelę žalą universiteto reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui.
VDU taryba pabrėžia, kad universitetui skaidrumas, sąžiningumas, akademinė etika yra svarbiausios vertybės, todėl sprendimai priimti nelaukiant vykdomų išorės ir vidaus tyrimų rezultatų.
„Taryba priėmė sprendimą, kuris, mūsų įsitikinimu, geriausiai atspindi universiteto įsipareigojimą skaidrumui ir atskaitomybei. Mums svarbiausia – universiteto reputacija ir pasitikėjimas, kurį mums suteikia studentai, darbuotojai ir partneriai. Atleidus kanclerį ir nušalinus nuo pareigų centro vadovę, siekiame užtikrinti visišką vidinio tyrimo nešališkumą ir išvengti bet kokių interesų konfliktų“, – pranešime cituojama VDU tarybos pirmininkė Virginija Vitkienė.
„VDU netoleruoja jokios nesąžiningos ir neetiškos veiklos. Aukščiausi skaidrumo, sąžiningumo, atsakomybės ir akademinės etikos standartai yra neatsiejama VDU dalis. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad universitetas išliktų pasitikėjimo verta institucija, o šis sprendimas yra būtinas žingsnis siekiant užtikrinti universiteto bendruomenės ir visuomenės pasitikėjimą“, – teigė VDU rektorė I. Dabašinskienė.
Universitetas teigia išliekantis atviras bendradarbiavimui su teisėsaugos institucijomis bei atlieka išsamų vidinį tyrimą, siekdamas išsiaiškinti visas aplinkybes ir užtikrinti, kad tai nepasikartotų ateityje.
V. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniu patarėju, pastaroji jį antradienį atleido.
„15min“ duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, o dabar narystę Socialdemokratų partijoje sustabdžiusio V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę.
Viename projekte, skirtame tvarios gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės kompetencijoms lavinti, numatyta suteikti 1155 pažymėjimus ūkininkams ir surengti 77 mokymus. Kitame, apimančiame tvarią gyvulininkystę ir augalų apsaugą, įsipareigota surengti 130 mokymų ir suteikti 1980 pažymėjimų. Už mokymus įstaigai suplanuota skirti 298 tūkst. 935 eurus.
Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius „15min“ patikrino trylika tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto.
