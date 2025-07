Praneša skaitytojai: beveik visas Žaliakalnis – be elektros!

„Beveik visas Žaliakalnis – be elektros. Dingo apie 16 val. Labai susinervinau, nes iki 17 val. dirbu per nuotolį. Negalėjau baigti šiandien suplanuotų darbų. Rytoj dėl to turėsiu dirbti ilgiau. Kažkokia nesąmonė!“ – plūdo su portalo kauno.diena.lt redakcija susisiekusi kaunietė Erika.

Moteris sakė, kad ESO pranešime, kurį ji gavo į mobilųjį telefoną, informuojama, jog elektros tiekimas turėtų būti atstatytas per 2 val.

Remiantis ESO interneto tinklalapyje pateikta sutrikimų statistika, Žaliakalnyje dėl elektros sutrikimų yra atjungti 2498 klientai.

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su ESO atstovais, paaiškėjo, kad kai kurie gyventojai neturi elektros dėl įrangos gedimų transformatorinėse. Problemą, kaip jau minėta, ketinama išspręsti per dvi valandas.