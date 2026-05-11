Šalia esančiose Kauno degalinėse gerokai sumažėjo kainų skirtumas

Prieš mėnesį šalia viena kitos esančiose Kauno degalinėse dyzelino kaina skyrėsi net 18 centų, benzino – 17. Šią savaitę pastebėjau, kad kainų skirtumas tarp degalinių gerokai sumažėjo.
Gegužės 10-osios vakarą apsilankiau prie šešių Kaune esančių skirtingų tinklų degalinių Raudondvario plente, šalia Muravos sankryžos ir Pramonės prospekte.
Dyzelinas pigiausiai buvo pardavinėjamas Raudondvario plente esančioje „Neste“ degalinėje. Už litrą dyzelino šioje degalinėje reikėjo mokėti 1,874 euro. Panašiai, vos pusę cento brangiau (1,879 euro) dyzelinas kainavo „Neste“ degalinėje prie Muravos sankryžos.
Šiose degalinėse buvo draugiškiausia ir A 95 benzino kaina – 1,719 euro. Raudondvario plente esančioje „Neste“ degalinėje prekiaujama ir A 98 benzinu, jo kaina – 1,799 euro.
Brangiausiai ir dyzelinas, ir A 95 benzinas buvo pardavinėjamas „Viada“ degalinėje Pramonės pr. Joje litras dyzelino kainavo 1,939 euro, A 95 benzino – 1,769.
Raudondvario plente įsikūrusioje „Baltic Petroleum“ degalinėje už litrą dyzelino sekmadienį reikėjo mokėti 1,879 euro, A 95 benzinas kainavo 1,739, A 98 – 1,819 euro.
Savanorių pr., šalia Muravos sankryžos esančioje EMSI degalinėje dyzelinas buvo pardavinėjamas po 1,919 euro, A 95 benzinas – po 1739.
Už litrą dyzelino Muravos sankryžoje esančioje „Circle K“ degalinėje vairuotojams teko mokėti 1,919 euro, už A 95 benzino – 1,749.
Prie daugelio paminėtų degalinių lankiausi ir šeštadienį. Kainos jose buvo tokios pat (su reta ir labai neženklia išimtimi), kaip ir sekmadienį.
