2025-09-22 10:52 diena.lt inf.

Aleksote esančioje Europos prospekto ir Veiverių gatvės sankryžoje ryte susidūrė du lengvieji automobiliai – „Opel“ ir „Renault“. Abu automobilius vairavo moterys. Pirminiais duomenimis, jos sunkių sužalojimų nepatyrė, tačiau vis tiek išvežtos į ligoninę detalesnei apžiūrai.

Aleksote – dviejų automobilių avarija: prireikė medikų pagalbos

Kauno Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odetos Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie avariją minėtoje sankryžoje gautas 9.16 val. Buvo nurodyta, kad „Opel“ automobilį vairavo 1976 metais gimusi moteris, o „Renault“ vairavo 1994 metais gimusi moteris.

„Abi vairuotojos blaivios. Pirminiais duomenimis, sužalojimų nepatyrė, bet dėl būklės jas abi medikai išsivežė į gydymo įstaigą“, – nurodė policijos atstovė.

Dėl avarijos kurį laiką buvo sudėtingiau pravažiuoti, tačiau dabar transporto srautas juda įprastai.

