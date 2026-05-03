Dar viena avarija: Kauno rajone nuo vėžės nuriedėjo lokomotyvas su keliais vagonais

Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
„Į aplinką jokių pavojingų cheminių medžiagų neišsiliejo. Įvykio vietoje liko dirbti geležinkelių darbuotojai“, – skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Geležinkelių atstovai sako, kad stengiamasi likviduoti avariją.
„Avarija įvyko 23 valandą šeštadienį. Komanda dirbo visą naktį, sąstatas atkabintas ir dabar turėtų būti vykdomi darbai siekiant pašalinti nuvažiavusius nuo bėgių vagonus ir lokomotyvą“, – Eltai sekmadienio rytą sakė LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
„Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Į įvykio vietą iškviesti PAGD pareigūnai įvertino situaciją ir saugumą. Ugniagesiai buvo atvažiavę į įvykio vietą, jie nusprendė, kad grėsmės nėra. Pavojaus dėl šio krovinio nėra“, – skelbia LTG grupė.
Pirminiais duomenimis, dėl nelaimės nepravažiuojami ir greta esantys du 1520 mm keliai, todėl šiuo metu eismas link Kybartų ir Marijampolės taip pat sutrikdytas.
Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas-Kybartai-Kaunas, Kaunas-Marijampolė-Kaunas, Vilnius-Mockava-Vilnius – iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimu į autobusus.
Manoma, kad avarija paveiks apie 800 minėtų maršrutų keleivių.
Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius. Tranzitinis keleivinių traukinių eismas kuriam laikui bus stabdomas visiškai.
Traukinai Vilnius-Kaunas kursuoja įprastai.
LTG darbuotojai pradėjo darbus įvykio vietoje. Anksti ryte įvykio vietoje lankysis ir LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas. Taip pat planuoja atvykti susisiekimo ministras Juras Taminskas.
ELTA primena, kad ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nėra.
Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną.
Ši avarija buvo likviduota šeštadienį.
„Tokie incidentai, įvykę per kelias dienas geležinkelių tinkle, ypač retai būna. Kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai. Kai įvyks tyrimas, galima bus pasakyti priežastis, kol kas negalime spėlioti“, – Eltai sakė LTG atstovė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
