Gaisras „Žalvaryje“: Grunskienė įvardijo, kurios versijos tiriamos

„Šiandien pradėtas (...) ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune, yra atliekamas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius, tai yra dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo, dėl pavojaus aplinkai“, – žurnalistams antradienį Seime sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
„Nekomentuosiu, nes tik pirminė tyrimo stadija, kai tik turėsime informacijos ir galėsime ja pasidalinti su visais, tai ir padarysime“, – pridūrė ji, paklausta, ar tyčinis padegimas yra pagrindinė įvykio versija.
Pasak generalinės prokurorės, tyrime nėra duomenų, kad įvykis būtų susijęs su sabotažu.
„Ne, (...) bet žinote, čia kiekvieną dieną vis gali būti kitokių iššūkių“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Kaip rašė BNS, „Žalvario“ teritorijoje Palemono gatvėje pirmadienį apie 17 val. užsidegė nerūšiuotos atliekos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, degė kelių metrų aukščio atliekų krūva apie 100 kv. metrų plote.
„Kauno dienos" skaitytojų vaizdo įrašas.
Aplinkos apsaugos departamento duomenimis, degė po rūšiavimo likusios plastiko, tekstilės, popieriaus, kartono ir kitos atliekos. Gaisras užgesintas maždaug per tris valandas.
Departamentas BNS nurodė antradienį pradėjęs neplaninį įmonės patikrinimą. Jo metu bus vertinami gaisro padariniai, galima žala aplinkai.
Savo ruožtu, „Žalvaris“ BNS perduotame komentare patvirtino, kad įvykio vietą apžiūrėjo ir įvertino PAGD, AAD ekspertai, paimti mėginiai. Tuo metu bendrovė atlieka vidinį patikrinimą.
Pati įmonė anksčiau skelbė, kad degė po atviru dangumi sukrautos iš klientų surinktos ir apdorotos nepavojingosios gamybinės atliekos.
„Dėl to, kad bendrovė teritorijoje yra įrengusi atskirtus mūrinius sandėliavimo sektorius, gaisras buvo labai lokalus ir į kitus sektorius ar pastatus neišplito“, – nurodė „Žalvaris“.
Žmonės, pastatai ir technika įvykio metu nenukentėjo. Labiausiai tikėtina gaisro versija bendrovė laiko savaiminį užsidegimą.
„Jau vakar vakare teritorija buvo saugi, įmonės veikla nėra sutrikusi, veikiama įprastai“, – pažymėjo atliekų tvarkytoja.
Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą didelis gaisras „Žalvaryje“ buvo kilęs 2022-ųjų rugpjūtį, tuomet antrinių atliekų rūšiavimo patalpose sudegė 135 tonos popieriaus ir 250 tonų plastiko.
Buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas tuomet sakė, kad pavojingas atliekas įmonė laikė akivaizdžiai pažeisdama galiojančias tvarkas.
