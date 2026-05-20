Gintaro neranda jau dvi savaites

Kaip pranešė policija, vyras gegužės 6 d. apie 15 val. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.
Vyro požymiai: apie 170 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, šviesios spalvos, šiek tiek žilstelėjusių trumpų plaukų, mėlynos spalvos akių.
Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 9450 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.
