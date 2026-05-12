Per girto vairuotojo gaudynes sužalotas policijos pareigūnas

Gaudynės prasidėjo pirmadienį apie 19 valandą, kai Šulaičių kaime pareigūnams nestojo stabdomas „Volkswagen Golf“.
Ties Rėgulių kaimu policijos ekipažui užblokavus kelią, persekiojamas automobilis buvo sustabdytas.
Policininkui bandant išlaipinti jo vairuotoją, pastarasis pavažiavo į priekį bei sužalojo pareigūnui ranką, atsitrenkė į policijos tarnybinį automobilį.
Pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.
Tuo metu automobilį vairavęs 1991 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę, jam fiksuotas 2,98 promilės girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
