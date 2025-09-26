Iškalbingas incidentas Vilijampolėje: įtariamasis toliau važinėjo po Kauną ieškodamas naujų aukų?

Kauno policijos suvestinės praneša, kad ketvirtadienį – apie 17 val. Raudondvario plente, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – ne per toliausiai parduotuvės „Rimi“, susidūrė automobilis „Honda Civic“ ir dviratis.
Per susidūrimą lydėjusį vairuotojų konfliktą – „Honda Civic“ vairuotojui vėl pradėjus važiuoti, 1987 m. gimęs dviratininkas, siekdamas užbėgti už akių galimam oponento pasišalinimui iš įvykio vietos, užvirto ant jo automobilio variklio dangčio. Tačiau tai „Honda Civic“ vairuotojo nesustabdė, nes dviratininkas buvo vežamas ant variklio dangčio, kol nušoko.
Dvikova baigėsi „Honda Civic“ vairuotojo pasišalinimu iš įvykio vietos ir dviratininko pristatymu į gydymo įstaigą.
Anot policijos atstovės, medikai negalėjo nustyti, kada – susidūrimo metu ar bandant užbėgti „Honda Civic“ vairuotojo pasišalinimui iš įvykio vietos, dviratininkas patyrė jam konstatuotus sužalojimus.
Panašu, kad dėl to po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Kauno policijai pavyko surasti „Honda Civic“ vairuotoją tik penktadienį apie pietus. Šio 1996 m. gimusio kauniečio automobilis buvo pastebėtas Taikos prospekte.
Po apklausos „Honda Civic“ vairuotojas buvo paleistas. O Kauno policija, tirianti šį įvykį, prašo visuomenės pagalbos. Jeigu matėte šį incidentą ar turite jo įrašą, pareigūnai prašo su jais susisiekti, nurodydami tokį elektroninio pašto adresą – [email protected].
