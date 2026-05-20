Kauno pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už degalus

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK), balandžio 10 d., apie 07.45 val., Kaune, Betygalos g., iš degalinės pavogtas kuras.
Padaryta turtinė žala siekia apie 155 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šį vyrą, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
