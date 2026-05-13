Kauno specialiosios tarnybos tapo dviejų naktinėtojų įkaitais: viena elgėsi pilietiškai, o kitas?

Apie šį iškvietimą praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė. Joje cituojamas minėtos moters skambučio į Bendrąjį pagalbos centrą turinys – kad ji mato kieme netvarkingai priparkuotą „Mercedes-Benz“ automobilį, kurio viduje yra vairuotojas. Jis užsirakinęs ir nereaguoja į aplinką.
Skambinusioji telefonu 112 buvo sunerimusi, kad vyrui galėjo sutrikti sveikata, tačiau nebuvo linkusi atmesti ir, kad jis – galimai girtas.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos visos specialiosios tarnybos. Ugniagesiai – padėti patekti į automobilio vidų, greitosios medikai – suteikti skubią pagalbą, jeigu tokios reikia, policija – išsiaiškinti, ar čia nėra jokio kriminalo.
Visas sujudimas baigėsi tuo, kad pamatęs atvykstančią jam iškviestą pagalbą, mersedeso viduje buvęs vyras pats atidarė automobilio duris.
Anot specialiųjų tarnybų atstovų, juos kvietusi moteris pasielgė pilietiškai. Kaip jau ne kartą teigta, geriau, įtariant ką nors negero, kviesti pagalbą, negu nekreipti dėmesio, dėl ko iš tikrųjų gali įvykti tragedija.
Tuo tarpu policijos atstovė, pasiteiravus jos, ką išsiaiškino apie šio įvykio aplinkybių jos kolegos, – galbūt minėtas vyras neturi, kur nakvoti, nes jo neįsileidžia į namus, o gal jis pats pasirinko nakvynei savo mersedesą, nes susipyko su namiškiais, ir panašiai, neatsakė. Tik perdavė kolegų žodžius, kad nei policijos, nei medikų pagalbos šiam vyrui nereikėjo. O visa kita – panašu, kad jau privataus gyvenimo detalės, tačiau, kaip šiuo atveju, jos mokesčių mokėtojams kainuoja.
Naujausi komentarai