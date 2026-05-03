Ministras po dar vieno geležinkelio incidento: yra daug įvairių versijų

„Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyti, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tikrai sudėtinga. (...) Tyrimai atsakys į visus klausimus ir nereikia užsiimti spekuliacijomis anksčiau, negu verta tuo užsiimti“, – žurnalistams Kauno rajone sekmadienį sakė J. Taminskas.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar įvykis Kauno rajone siejamas su sabotažu.
„Pradėti tyrimai, Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius vykdo tyrimą, geležinkeliai savo ruožtu irgi vykdo tyrimą. Šias dvi situacijas, kurios įvyko penktadienį ir vakar, vertiname visais rakursais, o tyrimų metu bus atsakyta, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus“, – nurodė ministras.
Jo teigimu, šių tyrimų rezultatus ministerija tikisi turėti per mėnesį–du.
„Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, analizuojamos, nė viena nėra atmetama“, – sakė J. Taminskas.
Taip jis šnekėjo po to, kai Kauno rajone, ties Vingytės kaimu, nuo bėgių sekmadienį apie vidurnaktį nuriedėjo į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
„Tikimės per šią dieną stabilizuoti situaciją, kad galėtume viena vėže paleisti judėti traukinių eismą“, – pažymėjo ministras.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą apie šį įvykį gavo 23.43 val., atvykus pajėgoms mašinistas buvo sąmoningas. Ugniagesių duomenimis, įvykis techninis, į aplinką pavojingų cheminių medžiagų nepateko.
Įvykio vietoje taip pat dirbo policijos tyrėjai. Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS sakė, kad ikiteisminis tyrimas dėl avarijos nepradėtas, atliekamas aplinkybių tikslinimas.
Policijos duomenimis, pagrindinė įvykio versija yra techninės priežastys, nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta.
Avarija – sudėtingame mazge, traukinys nuriedėjo nuo europinės vėžės
LTG („Lietuvos geležinkelių“) generalinio direktoriaus pareigas laikinai einančio Arūno Rumsko teigimu, dviem avarijoms įvykus per trumpą laiko tarpą, įmonės atstovai tirs ir tas versijas, kurias kitu atveju būtų „toliau atidėję ar vertinę kaip mažiausiai tikėtinas“.
„Dabar viską tirsime su tokiu pačiu rimtumu, ir galimas kibernetines atakas“, – sakė A. Rumskas.
Įvykio vietą jis vadino pakankamai sudėtingu mazgu su daug iešmų, kur susikerta 1435 mm europinės vėžės ir plačiosios 1520 mm vėžės bėgiai.
„Ten (to paties traukinio – BNS) sąstatas stovi ant europinės vėžės, o čia yra dvi šakos senosios vėžės, po to vėl yra europinė. Traukinys turėjo kirsti dvi senas vėžes, kad vėl užvažiuotų ant europinės. Mazgas sudėtingas, sudėtingai valdomas“, – nurodė LTG vadovas.
Daugiau nei 20-ies vagonų įvairius krovinius gabenęs sąstatas iš Palemono Kaune važiavo į Duisburgo miestą Vokietijoje. Ten turėjo būti iškrauti nuo kelio nuriedėję vagonai su vilkikų priekabomis.
LTG vadovas: gamtai žala nepadaryta, mašinistas nenukentėjo
Kaip skelbta, keliais sąstato vagonais, kurie liko stovėti ant kelio, taip pat buvo vežamas metanolis.
„Buvo vežamas (metanolis – BNS), bet tie vagonai sveiki, jie stovi toliau sąstate, jiems nieko neatsitiko. Metanolis neišsiliejo, gamtai žalos nepadaryta“, – sakė A. Rumskas.
Pasak jo, išbėgo tik šiek tiek aušinimo skysčio. Kitais vagonais buvo gabenama mediena, visų krovinių, kurių savininkas nėra LTG, vežėjo vadovas negalėjo įvardyti.
„Yra šitoje nelaimėje ir sėkmės, svarbiausia, mašinistas nenukentėjo. Jį patikrino greitoji pagalba, nusivežė tyrimams į ligoninę ir paleido namo, jis yra sveikas ir gyvas“, – pažymėjo A. Rumskas.
Kaip anksčiau skelbė LTG, dėl avarijos sutrikdyti 22 keleiviniai reisai Lietuvos pietų ir rytų kryptimis, tai gali paveikti apie 800 keleivių.
„Dar kartą atsiprašome, kad keleiviai šiandien greičiausiai šia atkarpa nepravažiuos, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę. Net ir, deja, paveiktas tarptautinis traukinys iš Vilniaus į Varšuvą, kuris iki Mockavos važiuoja sena vėže, po to persėda į lenkišką traukinį, greičiausiai šiandien nepajudės“, – sakė A. Rumskas.
Jis akcentavo, kad paveiktų reisų keleiviams organizuojamas pervežimas autobusais.
LTG vadovas prognozavo pakankamai greitą pažeistų bėgių atstatymą.
„Geležinkelio bėgius specialistai sugeba labai greitai atstatyti. Atrodo sudėtingai, bet turint techniką ir specialistus, tai yra valandų reikalas“, – kalbėjo A. Rumskas.
Kaip rašė BNS, tai antras panašus geležinkelio incidentas per tris dienas. Penktadienį Kėdainių rajone, Gudžiūnų stotyje, nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Dėl avarijos buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga, šeštadienį eismas atkurtas su vidutiniškai pusvalandžio traukinių vėlavimu.
