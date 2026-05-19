Paauglė dingo kaip į vandenį: jau savaitę – jokių žinių

Nepilnametė gegužės 11 d. apie 22.15 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, P. Plechavičiaus g., ir iki šiol negrįžo.
Nepilnametės požymiai: rausvų plaukų iki pečių, stambaus kūno sudėjimo, apie 165 cm ūgio. Vilkėjo juodus šortus ir juodą palaidinę.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Gustės A. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus el. paštu [email protected], telefonu +370 700 63 989 arba skubios pagalbos telefonu 112.
