Iš parduotuvės išėjo nesusimokėjęs: Kauno policininkai turi klausimų šiam vyrui

Kaip teigiama, balandžio 13 d. apie 16.10 val. Kaune, Islandijos plente, iš parduotuvės pavogtos prekės. Padaryta turtinė žala siekia 151 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
