Po įvykio ant Vilijampolės tilto pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 22-ejų metų kauniečio dingimo

Kaip jau rašyta, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė šiandien pranešė, kad trečiadienį, 22.31 val., gautas pranešimas apie ant P. Vileišio tilto stovintį vyrą be marškinėlių, kuris galimai turi suicidinių minčių.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad apie šį į Nerį žiūrintį vyrą, kuriam apie 25-eri metai, pranešė moteris, teigusi, kad jie matė tokį vaizdą, pravažiuodami minėtu tiltu prieš 5 minutes.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinių pranešimas apie minėtą iškvietimą baigiamas tuo, kad atvykus į įvykio vietą, ant tilto vyro jau nebuvo, o ten sutikti policijos pareigūnai nurodė, kad jis nukrito į Nerį.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, du ugniagesių gelbėtojų automobiliai atskubėjo į vykio vietą iš Šilainiuose įsikūrusios jų komandos per septynias minutes. Vienas iš šių automobilių buvo narų.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt patikslino, kad minėta įvykio kulminacija, apie kurią jos kolegos teigė ugniagesiams gelbėtojams, įvyko policijos pareigūnams dar nepasiekus įvykio vietos – jie matė tai, apie ką pasakojo, iš toli.
Galima asmens, kurio, kaip pranešama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje, nesėkmingai ieškota iki 00.42 val. ne tik Neryje iki Santakos su Nemunu bei pastarajame – iki Lampėdžių bei šių upių pakrantėse, tapatybė buvo nustatyta, radus ant tilto tam tikrus daiktus, kuriuos atpažino 2004 m. gimusio kauniečio artimieji, teigę, kad jis 22.30 val. išėjo iš namų, pirminiais duomenimis, esančių vienoje Kauno centro gatvelėje, ir iki šiol negrįžo.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ikiteisminis tyrimas dėl šio asmens dingimo buvo pradėtas dar tą patį trečiadienio vakarą – apie 23 valandą, t.y. po pokalbio su jo artimaisiais.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
