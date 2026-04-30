 Policijos sujudimas Laisvės alėjoje – Kauno savivaldybės prieigose sulaikytas jaunas vyras

2026-04-30 13:25 diena.lt inf.

Portalo kauno.diena.lt skaitytojai ketvirtadienio vidurdienį, per daugelio įmonių bei įstaigų pietų pertrauką, užfiksavo, kaip du policijos pareigūnai Laisvės alėjoje, ne per toliausiai Kauno miesto savivaldybės, sodina į savo tarnybinį automobilį kažką padariusį jauną vyrą. „Netrukus bus paleistas“, – teigė portalui Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas, pasiteiravus jo, kas čia vyko.

Anot budėtojo, apie 12.15 val. buvo gautas Kauno miesto savivaldybės prieigose esančios parduotuvės „IKI express“ apsaugos pranešimas apie sulaikytą vagį. Tačiau, ką jis nugvelbė, budėtojas patikslinti negalėjo.

Anot jo, pranešimas apie tai pastaruoju metu – kas antras. Arba degalinėje vagiamas kuras, arba parduotuvėje – alkoholis.

Pasak budėtojo, surašius sulaikytajam administracinio nusižengimo protokolą už smulkią vagystę, jis turėtų būti paleistas.

Pagal tai, ką teigė pareigūnas, galima daryti išvadą, kad vizualiai apie 30–35 metų ilgapirštis kažką pavogė iš minėtos parduotuvės už mažiau kaip 150 eurų sumą.

Už tai Administracinių nusižengimų kodeksas grasina bauda nuo 90 iki 400 eurų. Tačiau, panašu, kad ilgapirščiai jų nemoka, nes neturi pinigų ir pirkiniams.

