Darbas, kuris „prilimpa“ ilgam: ką apie karjerą aviacijoje pasakoja „Litcargus“ darbuotojų istorijos

Nuo laikino darbo studijų metu – iki vadovavimo komandai
15 metų darbo sukaktį „Litcargus“ šiemet mininti G. Černychienė prisipažįsta, kad pradėjusi dirbti keleivių aptarnavimo agente nė neįsivaizdavo, jog vieną dieną vadovaus visam skyriui.
„Tuo metu tai atrodė kaip laikinas darbas studijų laikotarpiui – galimybė užsidirbti papildomų pajamų. Tačiau atsirado naujų pozicijų, į kurias kandidatavau, buvau atrinkta, o kartu atsirado ir noras augti ir tobulėti“, – pasakoja ji.
Pasak specialistės, aviacijoje nuolat atsiveria naujos galimybės, o pati sritis išsiskiria tuo, kad kiekviena diena gali būti visiškai kitokia.
„Tai darbas, kuriame negali 100 proc. nuspėti, kas tavęs laukia rytoj. Būtent tas nenuspėjamumas ir dinamika po tiek metų vis dar padeda išlaikyti smalsumą ir susidomėjimą“, – sako G. Černychienė.
Ji pabrėžia, kad didžiausią įtaką profesiniam augimui turi ją supantys žmonės – darbdavių ir kolegų palaikymas, pasitikėjimas ir galimybė mokytis iš geriausių.
Aviacijoje svarbiausia komanda ir greiti sprendimai
10 metų „Litcargus“ dirbantis V. Mačiulaitis šiandien yra vienas iš darbuotojų, atsakingų už naujų kolegų mokymus. Jo teigimu, aviacijoje instruktoriaus vaidmuo reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir didelės atsakomybės.
„Žmonės šioje srityje kartais atsiduria sudėtingose ir pavojingose situacijose, todėl labai svarbu gebėti priimti greitus ir teisingus sprendimus. Mokymų tikslas – padėti darbuotojams tokių situacijų išvengti arba tinkamai jose veikti“, – teigia jis.
Pasak V. Mačiulaičio, vienas stipriausių motyvacijos šaltinių – kolegos, kurie net ir sudėtingiausiomis aplinkybėmis geba profesionaliai atlikti savo darbą.
„Kai matai saugiai kylantį orlaivį arba gauni gerą keleivių ar įgulos atsiliepimą, supranti, kad tavo darbas turi prasmę“, – sako instruktorius.
Karjera aviacijoje: nuo smalsumo iki ilgalaikės profesijos
Abu ilgamečiai darbuotojai sutaria, kad aviacijoje ypač svarbus smalsumas ir noras nuolat mokytis. Per daugiau nei dešimtmetį jie matė sparčią įmonės plėtrą, naujų pozicijų atsiradimą ir augančias karjeros galimybes.
„Jei pamatai vidinį darbo skelbimą ir pagalvoji, kad tai tikrai ne tau – verta pagalvoti dar kartą. Kartais užtenka smalsumo ir drąsos pabandyti, o trumpa stotelė gali virsti gyvenimo pašaukimu“, – sako G. Černychienė.
Tuo metu V. Mačiulaitis naujiems darbuotojams linki kuo daugiau klausti ir semtis praktikos iš kolegų: „Šiame darbe kaip patarlėje: vienas lauke ne karys. Viskas paremta komandiniu darbu“
Ilgamečių darbuotojų istorijos rodo, kad darbas aviacijoje dažnai tampa daugiau nei profesija. Tai aplinka, kurioje įtraukianti dinamika, pareigos jausmas ir žmonės, su kuriais dirbama, sukuria darbo prasmės jausmą, o kartais visa tai virsta į karjerą, trunkančią ne vieną dešimtmetį.
Kviečia prisijungti
Šiuo metu „Litcargus“ vykdo naujų darbuotojų paiešką. Pasak bendrovės personalo direktorės Astos Jūrėnaitės, tai galimybė išbandyti skirtingas roles ir atrasti save naujose pareigose.
„Aviacija yra itin dinamiška sritis, todėl žmonės čia nuolat mokosi, įgyja naujų kompetencijų ir atranda save skirtingose pozicijose. Matome daug pavyzdžių, kai darbuotojai pradeda nuo pirmųjų žingsnių operacinėse pozicijose, o vėliau tampa komandų vadovais, instruktoriais ar ekspertais. Tokios istorijos rodo, kad karjeros galimybės įmonėje yra realios ir pasiekiamos tiems, kurie nebijo smalsauti, prisiimti atsakomybės ir augti kartu su organizacija“, – sako A. Jūrėnaitė.
Anot jos, šiandien darbuotojams vis svarbiau ne tik stabilumas, bet ir galimybė matyti aiškią profesinę perspektyvą bei jausti savo darbo prasmę.
„Aviacijoje kiekvienas darbuotojas yra labai svarbi visos grandinės dalis. Nuo komandos susitelkimo, atsakomybės ir profesionalumo priklauso ne tik paslaugų kokybė, bet ir keleivių saugumas bei patirtis“, – teigia ji.
Darbuotojų asmeninės istorijos atskleidžia, kad karjera aviacijoje dažnai prasideda nuo smalsumo ar laikino darbo, tačiau ilgainiui tampa profesiniu keliu, suteikiančiu ne tik augimo galimybių, bet ir stiprų bendrystės jausmą. Nuolat besikeičianti aplinka, atsakomybė bei komandos svarba lemia, kad daugelis darbuotojų šioje srityje atranda ne tik darbą, bet ir ilgalaikę profesinę motyvaciją.
