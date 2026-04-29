Apsišarvuokite kantrybe: pietinėje Klaipėdos dalyje – intensyvūs darbai

„Darnaus judumo projektas – vienas reikšmingiausių Klaipėdos infrastruktūros projektų, todėl džiaugiuosi, kad pagaliau išėjome iš planavimo fazės ir jau galime stebėti pirmuosius rangovų atliekamus darbus pietinėje dalyje. Puikiai žinau, ką klaipėdiečiams reiškia Taikos prospektas – tai viena pagrindinių miesto arterijų, kuri svarbi kasdienybėje: keliaujant į darbus, į mokyklas, namo. Todėl natūralu, kad gatvė seniai laukė ne smulkių sprendimų, o rimto, visapusiško atnaujinimo. Ši rekonstrukcija yra dalis projekto, kuriuo siekiame sukurti patogią, saugią ir visiems pritaikytą Klaipėdą – kad patogu būtų ir vairuojantiems, ir besinaudojantiems viešuoju transportu, ir dviratininkams, ir pėstiesiems. Suprantu, kad pokyčiai neišvengiamai atneš laikinų nepatogumų ir tai natūralu, nes dideli pokyčiai mieste visada atneša nepatogumus. Tačiau noriu klaipėdiečių paprašyti kantrybės – planuojamas rezultatas bus ilgalaikis ir reikšmingas visam miestui“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu technika ir darbininkai vienu metu dirba trijose svarbiose atkarpose: ardomos senosios dangos nuo Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžos judant link Taikos prospekto, taip pat darbai prasidėjo nuo Smiltelės gatvės ir Taikos prospekto sankryžos link Statybininkų prospekto bei ruože nuo Naujojo Turgaus stotelės link Naujakiemio gatvės. Šiose vietose ne tik ardoma danga, bet ir ruošiamasi svarbiems darbams – čia bus įrengiami lietaus nuotekų tinklai.
Kad projektas mieste vyktų nuosekliai ir sklandžiai, specialistai darbus paskirstė etapais: pirmuosius tris etapus, apimančius ruožą nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto, įgyvendina bendrovė „Inkomsta & Co“ – tam numatyta apie 10,5 mln. eurų, o darbus planuojama užbaigti per penkiolika mėnesių. Startui jau ruošiasi ir UAB „Plungės lagūna“, kuri vykdys ketvirtąjį ir penktąjį etapus bei per vienus metus imsis darbų nuo Baltijos prospekto iki Kūlių Vartų gatvės – ten planuojamas kapitalinis remontas ir naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas, o darbų sutarties vertė siekia apie 5,7 mln. eurų.
Taip pat jau žinoma, kas imsis ir septintojo etapo – Herkaus Manto gatvės atkarpoje nuo sankryžos su Parko gatve iki sankryžos su Panevėžio gatve kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų statybos bei rekonstravimo darbus atliks UAB „Gensera“. Darbai čia truks apie vienus metus, o jų vertė beveik 2,4 mln. eurų.
Įgyvendinant darnaus judumo projektą taip pat bus atnaujinamas šviesoforų valdymas, įrengiamas šiuolaikiškas apšvietimas bei diegiamos papildomos eismo saugumo priemonės. Planuojama iš viso nutiesti net dešimt kilometrų naujų tiek dviračių, tiek pėsčiųjų takų. Pokyčiais siekiama sudaryti galimybes darniam visų eismo dalyvių judėjimui – tiek automobiliais, tiek viešuoju, tiek pėsčiomis. Visa centrinė Klaipėdos transporto ašis turėtų būti visiškai atnaujinta per artimiausius ketverius metus.
