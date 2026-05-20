Duris atvėrė „Gargždų kūrybos stotis“: renginiai – jau netrukus

Atidarymo vakarą čia netrūko žmonių, muzikos, šviesų, pokalbių ir smalsumo – žiūrovai pirmą kartą savo akimis pamatė, kuo virto vieta, pro kurią anksčiau tiesiog pravažiuodavo. Ir kur nuo šiol visą vasarą galės rinktis į koncertus, edukacijas, parodas, kino vakarus, įvairias menines ir kitokias veiklas.
Po atidarymo „Gargždų kūrybos stotyje“ šį ketvirtadienį ir penktadienį startuoja ir pirmieji renginiai.
Gegužės 21 d. renginiai:
„20 K arena“ – skrabalisto Karolio Šileikos repeticija (11–13 val).
„4 vandenų“ stotelė (15–19 val.). Čia rasite interaktyvų 4 vandenų stendą, kuris nukels į patyriminę kelionę, kviečiančią įsitraukti, per keturis vandenis: išgirsti, įkvėpti, prisiliesti. Lankytojai galės liesti skirtingų paviršių tekstūras, atkartojančias vandens paviršiaus, akmens ir gintaro materialumą, klausytis stilizuotų gamtos ir muzikos garsų, stebėti šviesos ir atspindžių kaitą bei interaktyviai dalyvauti tyrinėjimo procese. Įdomu tai, kad į keturių vandenų stotelę patenkama itin įdomiu būdu – per spintos duris.
„GAJC 77“ stotelė – smiginio turnyras (16–18 val.).
„Ford cinema“ stotelė – kino seansai automobilyje (16–18 val.) Kiekvieną ketvirtadienį atveriamos garažo durys į elitinį, autentišką ir šiek tiek dulkėtą kino teatrą su benzino aromaterapija, senomis audio kasetėmis kosmoso fone, kur susilies auto ir ekrano sintezė. Vieno seanso trukmė – apie 20 minučių.
„GAJC 77“ stotelė – „Dienai į 90-uosius!“ (18–19 val.). Lankytojų lauks 90-ųjų muzika, žaidimai, šokinėjimas per gumą ir nostalgijos kupina atmosfera. Organizatoriai žada daug smagių iššūkių, gerų emocijų ir galimybę trumpam nusikelti į spalvingus 90-uosius.
Gegužės 22 d. renginiai:
„20 K Arena“ – muzikos istorijos pamoka (15–16 val.).
„4 vandenų“ stotelė (15.45–18.45 val.).
„GAJC 77“ stotelė – P&G (Paulius ir Gustas) koncertas (18–20 val.).
Organizatoriai kviečia užsukti į Gargždų atviro jaunimo centro garažą ir smagiai pašėlti Pauliaus ir Gusto koncerte.
„Gargždų kūrybos stoties“ renginių kalendorius nuolat pildomas, tad visą būsimų veiklų sąrašą rasite čia.
Du garažai – atviri Jūsų veikloms!
Primename, kad net du garažai – Gargždų seniūnijos (jame eksponuojami šviečiantys miesto herbai) ir savivaldybės garažas „Atviri Grž.“ – palikti visiems. Bendruomenės, įstaigos, menininkai, būrelių vadovai, mokytojai bei visi kūrybiški žmonės kviečiami čia vykdyti savo veiklas. Norinčius rezervuoti datą ir laiką, kviečiama kreiptis el. paštu [email protected].
