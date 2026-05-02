Į Klaipėdą sugrįžta renginys: kvies vaišinti mamas

Renginio pradžia numatyta 11 val. Šis renginys kvies prie bendro stalo susiburti mamas, vaikus, šeimas ir visus, pasiilgusius gyvo bendrystės jausmo.
Pastarąjį kartą vykęs 2022-aisiais, renginys daugeliui įsiminė kaip šilta, neformali šventė, kurioje susitinka menas, pokalbiai ir vaišės. Šiemet tradicija atgimsta su dar turtingesne programa.
„Patiekalas kito mamai“ gimė iš paprastos, bet jautrios idėjos – Motinos dieną švęsti ne pompastiškai, o dalijantis. Atsinešti savo pagamintą patiekalą, pasidalinti juo su kitais, pabūti drauge ir kurti šventę iš artumo. Tai renginys apie rūpestį, apie stalą kaip susitikimo vietą, apie mamą – ne tik kaip šeimos centrą, bet ir kaip žmogų, kuriam norisi skirti dėmesio“, – sakė renginio organizatoriai.
Šventinėje programoje laukia muzikiniai pasirodymai – koncertuos atlikėja Ingaja, pasirodys aktorius ir muzikantas Aurimas Bareikis, kūrybinis duetas „Jiedu“, vyks Valentino Masalskio studentų pasirodymai. Mažųjų lauks pramogos, vaišėmis rūpinsis „Rory Pub“.
Ypatingu renginio akcentu taps atviras pokalbis apie motinystę, kūrybą ir gyvenimo vaidmenis su aktore Egle Jackaite, ją kalbins Toma Liutikė.
Organizatoriai kviečia nepamiršti pagrindinės renginio tradicijos – atsinešti ką nors skanaus kitai mamai.
