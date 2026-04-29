Jau netrukus startuos „Italų dienos Klaipėdoje“

Sugrįžusios „Italų dienos Klaipėdoje“ ir šiemet kvies į neįtikėtiną gastronominę kelionę, kuriai ruošiasi net 26 uostamiesčio kavinės ir restoranai, atversiantys itališkos virtuvės paslaptis. Čia lankytojai galės pažinti arba iš naujo atrasti Italiją per skonius, kvapus ir bendrystę. (Gastronominis žemėlapis: „Italų dienos 2026“ – „Google“ mano žemėlapiai).
Kol vieni mėgausis itališkais skoniais, technikos gurmanų lauks tikra adrenalino ir estetikos dozė – Klaipėda taps ne tik „senų kibirų“, bet ir prabangių itališkų „žirgų“ arena. Miesto gatvėse pasirodys tikri keliaujantys muziejaus eksponatai – senoviniai itališki automobiliai. Po parado jie išsirikiuos Teatro aikštėje, o prie viešbučių „Amberton“ ir „Viktorija“ užvirs didžioji dvikova – „Lamborghini“ prieš „Ferrari“. Vyks azartiškos mini sprinto ir slalomo varžybos, taip pat pasirodys elegantiškieji „Vespa“ ir galingieji „Ducati“ motoroleriai. Žiūrovai galės išbandyti sėkmę specialioje prizų loterijoje.
„Italų dienos Klaipėdoje“ – tai šventė visai šeimai. Kol tėveliai mėgausis kava ar stebės automobilių šou, vaikai galės pasinerti į spalvingą ir kūrybišką Italijos pažinimo pasaulį šeimų zonoje Danės skvere. Mažieji kurs ir spalvins Venecijos karnavalo kaukes, gamins savo svajonių picą, o per žaidimus ir kūrybines veiklas susipažins su Italijos vėliava, kalba ir gražiausiomis tradicijomis.
Į romantiškąjį „Cinema Italiano“ pakvies kino teatras „Arlekinas“, įsikūręs Kultūros fabrike (Bangų g. 5A). Tai puiki proga trumpam pabėgti nuo kasdienybės ir pažvelgti į pasaulį itališkomis akimis. Kino seansuose matysime tris pastarųjų metų filmus: režisierės M. Delpero istorinę dramą „Vermiljas“ (2024), F. Sossai kelio komediją „Kad kelelis nedulkėtų“ (2025) ir P. Genovese‘s romantinę komediją „Meilė protuose“ (2025). Filmai bus rodomi italų kalba su lietuviškais subtitrais. Bilieto kaina – tik 2 Eur (www.kinasarlekinas.lt).
Renginio organizatoriai paruošė plačią muzikinę ir teatrinę programą, kurioje susipins operos didybė, margaspalvis cirkas, gatvės teatro magija ir šiuolaikinės melodijos.
Danės skveras trims dienoms taps scena po atviru dangumi. Čia pasirodys specialiai iš Italijos atvykstantis gatvės klounados žvaigždė Umberto Rosichetti, „Baltijos cirko“ artistai, Vilniaus kojūkininkai, Kauno valstybinio muzikinio teatro stepo trupė „Funny Beat“ ir Klaipėdos šokių klubo „Danė“ bei Žvejų rūmų kolektyvų „Vėlunga“ ir „Žilvinas“ šokėjai. Išskirtinius pasirodymus žada Klaipėdos pilies teatras, jaunimo teatras „Be durų“, pantomimos teatras „A“, teatro ir muzikos studija „Meno laukas”, LMTA Klaipėdos fakulteto Šokio katedra ir Eduardo Balsio menų gimnaziją.
Nesvarbu, ar esate melomanas, ar tiesiog norite pajusti šventinę nuotaiką – šiomis dienomis muzika taps universalia kalba, o kiekvienas žiūrovas atras savo mėgstamą žanrą. Populiarūs dainininkai ir muzikantai atskleis, kaip šiandien skamba moderni Italija: scenoje pasirodys Edmundas Seilius ir Baltijos gitarų kvartetas, Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis (duetas „2 metrai“), grupė „Diksai“, Norberto Scardovi su grupe, „The Čiao Band”, duetas „Plouie de Comètes“ ir DJ Montello.
Klaipėdos koncertų salėje vyks Merūno Vitulskio ir Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas „Meilės ir saulės dainos“, kuriam diriguos Modestas Pitrėnas (www.bilietai.lt), o klube „Kurpiai“ skambės itališko džiazo vakarai su Klaipėdos džiazo orkestru.
Gražus sutapimas, kad „Italų dienų Klaipėdoje“ metu abu Danės krantus vėl sujungs „Bendrystės tiltas“. Jo simbolinio atidarymo metu nuskambės muzikinė Klaipėdos mėlynojo choro ir jo kapitonės Liepos padėka uostamiesčio žmonėms už palaikymą TV projekte „Didysis chorų mūšis“, o po jos prasidės itališkos muzikos fiesta su radijo stotimi Laluna.
Tad kviečiame bent akimirkai sustabdyti laiką, pasinerti į itališką lėtumą (l’arte di non fare nulla) ir pajusti gyvenimo skonį visais pojūčiais. Tapkite šios šventės dalimi: ragaukite, šokite, dainuokite, stebėkite ir dalinkitės šypsenomis. Susitikime ten, kur Baltijos jūra sutinka Italiją! Išsami renginių programa: www.klaipedatravel.lt.
