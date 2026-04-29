Klaipėdą užpildys kamerinės muzikos tarptautinio festivalio „Impresijos“ garsai

Festivalis žada būti dosnus pasirodymais: net 24 koncertai Lietuvoje ir užsienyje, iš kurių 18 lauks klaipėdiečių nemokamai. Muzika skambės netikėtose ir jaukiose erdvėse – Klaipėdos universiteto Vitražinėje menėje, LMTA Klaipėdos fakultete, piliavietės bokšte, Prano Domšaičio galerijoje, Kristaus Karaliaus ir Evangelikų liuteronų bažnyčiose, Klaipėdos koncertų salėje ir „Pajūrio kranto“ erdvėse.
Festivalio organizatorė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Inga Maknavičienė specialiai šiam projektui vykdyti yra subūrusi profesionalų komandą, kurios dėka festivalio renginiai gali vykti tuo pačiu metu Lietuvoje ir užsienyje. Trys festivalio dalys „Miracula Musicae“, „Gaudeat Impressions“ ir „Musica Sacra“ kviečia balandžio 30 d. į KU Vitražinę menę, vakare į Prano Domšaičio galeriją, o Vokietikoje buria lietuvių bendruomenę, skiriant koncertą anapilin išėjusių mamų atminimui.
Jauniesiems – scena ir publika
Pirmoji festivalio dalis „Miracula Musicae“ – jaunųjų šalies ir tarptautinių konkursų laureatų koncertų ciklas. Sceną užims muzikos ir meno mokyklų, gimnazijos, konservatorijos ir akademijos mokiniai bei studentai iš Klaipėdos, visos Lietuvos ir Lenkijos. Koncertai vyks kiekvieną antradienį 18 val. nuo balandžio 30 d. iki birželio 9 d.
- Balandžio 11 d. – I. J. Parewskio muzikos mokyklos-licėjaus (Lenkija, Balstogė) pianistų koncertas.
- Balandžio 30 d. – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos smuiko klasės mokinių koncertas „Lectio Ultima“.
- Gegužės 5 d. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų ir Utenos meno mokyklų mokinių koncertas.
- Gegužės 12 d. – Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokinių koncertas.
- Gegužės 19 d. – Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokinių koncertas.
- Gegužės 26 d. – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokinių koncertas.
- Birželio 2 d. – Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių koncertas.
- Birželio 9 d. – LMTA Fortepijono katedros studentų ir klaipėdiečių absolventų koncertas.
Nuo Klaipėdos iki Stokholmo
Antroji dalis „Gaudeat Impressions“ – dvylikos koncertų ciklas, kurio geografija plati: Klaipėda, Vilnius, Kėdainių rajonas ir net Švedija.
- Balandžio 25 d. – „Dangaus obelys“, Tautvydo dvaras, Kėdainių r.
- Balandžio 30 d. – „Paukštės giesmė: moterų portretai Lietuvos šiuolaikinių kompozitorių dainose“, LNDM Prano Domšaičio galerija, Klaipėda.
- Gegužės 15 d. – „Lietuvos didieji: paslaptys ir legendos operoje“, Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija, Vilnius.
- Gegužės 21 d. – „Lietuvos didieji: paslaptys ir legendos operoje“, LNDM Prano Domšaičio galerija, Klaipėda.
- Gegužės 24 d. – „Mano draugas Kastukas“, Suvalkų lietuvių teatro SŪDUVA spektaklis, KU SHMF Mokomasis teatras, Klaipėda.
- Gegužės 25–27 d. – „Lietuvos didieji: paslaptys ir legendos operoje“, Stokholmas, Jonšiopingas, Geteborgas, Švedija.
- Birželio 12 d. – „Kultūros naktis: Mažosios Lietuvos istorijos keliais“, Klaipėdos pilies bokštas.
- Birželio 16 d. – „Sąjūdis – atsinaujinimo kanonas“, Klaipėdos koncertų salė.
- Birželio 23 d. – „Nuo Lietuvos iki Argentinos“, Klaipėdos koncertų salė.
- Birželio 27 d. – „Sugrįžimas į Tėviškę“, skirta Martyno Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms, Pajūrio krantas, Klaipėda.
Muzika bažnyčiose
Trečioji dalis „Musica Sacra“ – dvasinės muzikos vakarai.
- Balandžio 30 d. – „Dignare, o domine“, Vysbadeno Šv. Bonifacijaus bažnyčia, Vokietija.
- Gegužės 10 d. – „Ave Maria: Giesmė Motinai“, Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia.
- Gegužės 17 d. – „Dangaus obelys“, Klaipėdos Evangelikų liuteronų bažnyčia.
- Gegužės 31 d. – „Pakrantėj dieviškoj, smėlėtoj...“, Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia.
Finalas – miesto gimtadieniui
Festivalį vainikuos GALA-vaizdo įrašo koncertas „Mus užaugino Klaipėda“, skirtas Klaipėdos miesto gimtadieniui. Festivalio koncertų fragmentų maratonas bus prieinamas internete. Daugiau informacijos ir visa programa: www.baltijosimpresijos.lt.
