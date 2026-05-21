Klaipėdoje netrukus startuos tarptautinis festivalis „Tautinių kultūrų diena“

Jau keturioliktą kartą vyksiantis festivalis „Tautinių kultūrų diena“ šiais metais užpildys Teatro aikštę ir Turgaus gatvę muzika, šokiais ir išskirtiniais skoniais. Žadama, kad tai bus šventė ir sielai, ir kūnui.
Pachlava, badambura, gutabi, maškyčyry – tai ne burtažodžiai, o patiekalai, kurių paragauti galima tik šios šventės metu. O kur dar „Samčių kovos“, kuriose dėl skaniausio vardo rungsis uzbekiškas, totoriškas ir siriškas plovai.
Scenoje netils įvairių tautų dainos – nuo liaudiškų, atliekamų originaliais instrumentais, iki aranžuotų šiuolaikinių melodijų.
Tik šioje šventėje, vienoje scenoje, tilps ir tradiciniai romų, ir egzotiški rytietiški šokiai.
Šių metų programoje – ne tik uostamiesčio tautinių bendrijų pasirodymai, bet ir svečiai iš užsienio.
Penktadienio vakarą energingą užtaisą dovanos žinoma Lietuvos klezmerių grupė „Rakija Klezmer Band“, tai – vienas ryškiausių ir energingiausių šalies kolektyvų, puoselėjantis tradicinę klezmerių, Balkanų bei romų muziką.
Šeštadienio koncerte išgirsime charizmatišką, jauną ir energingą muzikos grupę iš Vilniaus krašto „Vilniaus krašto Kavalierių kapela“ (lenk. „Kapela Kawalerów Podwileńskich“). Jie atlieka autorines dainas, kurias meistriškai pina su džiazo, roko bei tradicinio folkloro elementais.
Lankysis ir ypatingi svečiai, kurie džiugins tradiciniais indų šokiais, – indų grupė „Desi Jarman Vaale-Bhangra Team“. Grupė ruošiasi publiką įtraukti į visuotines dūzges, o šeštadienio koncertinę programą vainikuos sakartvelų tradicinių šokių ansamblis „Mate“ iš Batumio. Jų pasirodymai garsėja išskirtine dinamika, techniškai sudėtingais choreografiniais elementais bei gebėjimu scenoje sukurti nepamirštamą šventę.
„Klaipėda visada buvo atviras miestas, kuriame susitinka skirtingos kultūros. Šis festivalis – tai galimybė ne tik pamatyti kitų tautų kultūrą, bet ir ją pajusti, net paragauti. Pažadame, kad festivalis dovanos nemažai gastronominių atradimų ir kultūrinių patirčių“, – sakė Tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė.
Kviečiame švęsti kultūrų įvairovę kartu – gegužės 22–23 dienomis Teatro aikštėje!
Renginį organizuoja: Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras.
Renginį finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
Partneriai: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
Renginyje dalyvauja: Klaipėdos armėnų bendruomenė „Van“, Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija „Azeris“, Klaipėdos miesto baltarusių bendrija „Krynica“, VšĮ „Gudų idėjų jūra“, VšĮ indų bendruomenė Klaipėdoje „Apti“, Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“, Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rusų bendrija „Lada“, Klaipėdos totorių bendrija „Nur“, Klaipėdos miesto ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“, Klaipėdos vokiečių bendrija, asociacija Deutscher Kultur Verein Memel, Klaipėdos žydų bendruomenė, Lietuvos kirgizų bendruomenė, Lietuvos uzbekų bendruomenė, VšĮ Romų visuomenės centras, VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras.
Naujausi komentarai