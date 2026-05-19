 Aukos – ir tikinčiųjų radijui

Aukos – ir tikinčiųjų radijui

2026-05-19 13:50
Indrė Kiseliovaitė

Šį sekmadienį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus renkamos aukos Ukrainos Marijos radijui, karo metu transliuojančiam krikščionišką muziką ir įvairias katalikiškas laidas.

Eiga: surinktos aukos bus pervestos tiesiai į Ukrainos sąskaitą.
Eiga: surinktos aukos bus pervestos tiesiai į Ukrainos sąskaitą. / DI sugeneruota nuotr.

Šis radijas daugelyje pasaulio šalių gyvuoja tik dėl klausytojų aukų, todėl tikimasi ir klaipėdiečių palaikymo, padėsiančio tęsti jo misiją Ukrainoje.

Aukų rinkimo akcija, pavadinta „Marijatonu“, vyks tik vieną dieną – gegužės 24-ąją po 8, 9, 10, 12 ir 18 val. mišių.

Pasak Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos referentės Godos Povilaitytės, aukų rinkime dalyvaus nuolatiniai Marijos radijo savanoriai, kurie tikinčiųjų lauks bažnyčios gale. Žmonės aukoti galės tiek, kiek norės ir galės.

Tai ne pirma panaši Marijos radijo Ukrainoje iniciatyva.

Džiaugiamasi, kad Ukrainos radijo bendruomenė, nepaisydama sudėtingų aplinkybių, iki šiol nenutraukė transliacijų.

Kaip ir kitose pasaulio šalyse veikiantys Marijos radijo kanalai, ir esantis Ukrainoje išsilaiko tik iš žmonių aukų. Klaipėdoje surinkta parama bus pervesta tiesiogiai Ukrainos Marijos radijui.

Šiame straipsnyje:
Ukrainos Marijos radijas
Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
aukos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų