Aukos – ir tikinčiųjų radijui

Šis radijas daugelyje pasaulio šalių gyvuoja tik dėl klausytojų aukų, todėl tikimasi ir klaipėdiečių palaikymo, padėsiančio tęsti jo misiją Ukrainoje.
Aukų rinkimo akcija, pavadinta „Marijatonu“, vyks tik vieną dieną – gegužės 24-ąją po 8, 9, 10, 12 ir 18 val. mišių.
Pasak Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos referentės Godos Povilaitytės, aukų rinkime dalyvaus nuolatiniai Marijos radijo savanoriai, kurie tikinčiųjų lauks bažnyčios gale. Žmonės aukoti galės tiek, kiek norės ir galės.
Tai ne pirma panaši Marijos radijo Ukrainoje iniciatyva.
Džiaugiamasi, kad Ukrainos radijo bendruomenė, nepaisydama sudėtingų aplinkybių, iki šiol nenutraukė transliacijų.
Kaip ir kitose pasaulio šalyse veikiantys Marijos radijo kanalai, ir esantis Ukrainoje išsilaiko tik iš žmonių aukų. Klaipėdoje surinkta parama bus pervesta tiesiogiai Ukrainos Marijos radijui.
Naujausi komentarai