Bankas persikėlė, bet nepranešė

Trečiadienį antrą dieną naujose patalpose dirbęs „Swedbank“ padalinys Klaipėdoje buvo lyg slapta veikianti įstaiga.
Šio banko tinklalapyje vis dar nebuvo nė menkiausios užuominos, kad nuo gegužės 18 dienos jis veikia nebe Taikos prospekto 32A pastate, o Naujojoje Uosto gatvėje, 3-iuoju numeriu pažymėtame naujame statinyje.
Šio banko padalinys tapo arčiausiai gatvės esančio „Memelio miesto“ administracinės paskirties statinio nuomininku. Apie tai, kad čia įsikūręs bankas, galima sužinoti važiuojant nuo šiaurinės miesto pusės, mat užrašas yra būtent toje pusėje. Dar vienas labiau matomas užrašas yra ir nuo senamiesčio pusės. Tik jis labiau pastebimas pėstiesiems nei važiuojantiems.
Kol vyksta Danės gatvės remontas, pakeliui į keleivių perkėlą, požeminė perėja, leidusi saugiai pereiti į kitą Naujosios Uosto gatvės pusę, uždaryta. Todėl žmonės neretai rizikuoja bėgdami per judrią gatvę.
Pėsčiomis saugiai pasiekti banko padalinį galima tik nuo senamiesčio pusės einant Pilies tilto kairiąja puse arba iš šiaurinės pusės nuo Naujosios Uosto ir Naujojo Sodo gatvių sankryžos, per kiemą aplenkiant apleistą ir apsauginiu tinklu apgaubtą seną pastatą.
Jokių nuorodų artimiausiose gatvėse, kaip saugiai ir greitai pasiekti naująjį banko padalinį, nėra.
Nepaprasta banko padalinį pasiekti ir automobiliu. Ar klientai gali naudotis požemine aikštele, neprivažiavus naujojo pastato kieme esančio užkardo, neaišku.
Banko atstovas spaudai Gytis Vercinskas dienraščio „Klaipėda“ užklausą pakomentavo trumpai.
„Swedbank“ klientų aptarnavimo centras ir darbuotojų biuras Klaipėdoje persikėlė į naują vietą – Naujoji Uosto g. 3, „Memelio miestas“. Naujose patalpose ypatingas dėmesys skirtas klientų ir darbuotojų patogumui, privatumui bei tvarumo principams. Erdvės įrengtos laikantis šiuolaikinių energetinio efektyvumo ir prieinamumo standartų. Klientų patogumui padalinyje įrengta visą parą veikianti savitarnos zona bei grynuosius pinigus priimantys ir išduodantys bankomatai. Verslo centre taip pat įsikūrė banko darbuotojų biuras. Klientai naujajame „Swedbank“ padalinyje aptarnaujami įprasta tvarka, darbo laikas nesikeičia. Įėjimas į klientų aptarnavimo centrą yra iš Naujosios Uosto g. pusės, šalia Senosios perkėlos autobusų stotelės. Registruotis konsultacijai padalinyje galima internetu arba telefonu“, – tikino G. Vercinskas.
Pasak jo, aktualios informacijos atnaujinimas interneto banke užtruko ilgiau nei planuota, tačiau šiuo metu visa naujausia informacija jau yra pasiekiama.
„Apie planuojamą persikėlimą klientus iš anksto informavome skelbimu, buvusiu ant Taikos pr. padalinio durų. Taip pat visiems klientams, kurie buvo iš anksto užsiregistravę vizitui, išsiuntėme SMS žinutes su naujuoju padalinio adresu“, – teigė banko atstovas.
