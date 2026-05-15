Dėl rinkliavos – pokyčiai

Savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius nurodė, kad rinkliavos laivams yra numatytos „Meridiano“ krantinėje, Žvejų krantinėje ir Dangės upėje prie Garažų gatvės.
„Rinkliavos surinkimo ir mokėjimo kontrolę „Meridiano“ krantinės prieplaukoje ir Žvejų krantinės prieplaukoje vykdytų viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“, nes rinkliava šitoje teritorijoje turi būti sumokėta naudojantis elektroninėmis priemonėmis, o Garažų gatvėje, kadangi sutartiniais pagrindais ten leidžiama stovėti laivams, toliau kontrolę vykdytų biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“, – teigė D. Petrolevičius.
Anot D. Petrolevičiaus, svarbu atsižvelgti ir į dar vieną dalyką.
„Kitas punktas – kad šiame tarybos sprendimo projekte būtų numatyta, jog Dangės teritorijos prieigų atgaivinimo Šiauriniame rage rekonstravimo darbų laikotarpiu – iki 2027 m. kovo 24 d., bet ne ilgiau, Žvejų krantinėje nustatyta rinkliava nebūtų taikoma žvejybos laivams ir vidaus vandenų transporto priemonių valdytojams arba vežėjams, teikiantiems keleivių vežimo vidaus vandenimis paslaugą. Šioje krantinėje jie turėtų švartavimosi galimybę, kol vyktų minėti rekonstrukcijos darbai“, – vardijo D. Petrolevičius.
Jo teigimu, pokyčių poreikis kilo po susitikimų su laivų šeimininkais, asociacijų atstovais.
Rekonstrukcijos laikotarpiu neplanuojama, kad visi laivai persikeltų į kitą krantinę. Kadangi darbai vyks etapais, persikelti gali tekti tik dviem arba trims laivams.
Šiuo metu laivai, esantys Dangės krantinėje, rinkliavą moka krantinių savininkams.
„Tai jie dabar laikosi be rinkliavų, ir jeigu jiems remonto metu reikėtų persikelti į zoną, kur yra rinkliava, tada jie nori nemokėti? Kaip tokia zona be rinkliavų gali būti, čia klausimas“, – svarstė komiteto narys Ugnius Radvila.
D. Petrolevičius paaiškino, kad anksčiau nebuvo patvirtintų jokių rinkliavos zonų, o 2018 m. buvo nustatytos trys krantinių zonos. Anot jo, ateityje gali būti svarstoma apie papildomų krantinių įtraukimą į rinkliavos sistemą.
Sprendimui pakeisti vietinės rinkliavos už laivų švartavimą Dangės upėje nuostatas buvo pritarta – penki komiteto nariai buvo už, vienas susilaikė.
