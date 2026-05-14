Išgelbėtiems ruoniukams šiemet bus suteikti Mažosios Lietuvos tarmių vardai

Nuotaikingas, nemokamas, visai šeimai skirtas vardynų renginys kvies susipažinti su Baltijos jūros pakrančių gyventojais – mažaisiais, dažnai nusilpusiais ir žmogaus pagalbos sulaukusiais ruoniukais.
Tarmiški vardai ruoniukams renkami jau septintus metus. Kai į muziejų pradėjo patekti daugiau rastinukų, Jūrų paukščių ir žinduolių skyriaus, kuris ir užsiima mažųjų ruoniukų gelbėjimu, vedėjas Arūnas Grušas pasiūlė, kad vardai taptų jungtimi tarp gyvūnų gelbėjimo istorijų ir Lietuvos etnografinių regionų. Per tą laiką išgydyti ir paleisti į jūrą ruoniukai buvo pavadinti žemaitiškais, aukštaitiškais, suvalkietiškais ir dzūkiškais vardais, o šiemet vardų paieška nusikėlė į pajūrį.
„Šiais metais įkvėpimo šaltiniu vardams tapo Mažoji Lietuva – regionas, kuriame šimtmečius formavosi savitas santykis su mariomis, jūra ir gyvąja gamta“, – pasakojo muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Kristina Skiotytė-Radienė.
Nors šiandien Mažosios Lietuvos lietuvininkų tarmėmis kalbančiųjų išlikę nedaug, jos gyvos Ievos Simonaitytės raštuose, Kristijono Donelaičio kūryboje, jas puoselėja šio krašto žmonės.
„Šio krašto žmonių kasdienybė visada buvo susieta su vandeniu, – sakė K. Skiotytė-Radienė. – Su mariomis, jūra, vėju, žvejyba ir gyvūnija. Gyvenimas kartu su gamta čia buvo kasdienybė. Būtent ši vertybinė linija šiandien pratęsiama Lietuvos jūrų muziejuje, gelbstinčiame silpnus, sužeistus ar nuo motinų atskirtus ruoniukus.“
Renginyje lankytojų lauks pažintis su šių metų reabilitacijos centro globotiniais, pasakojimai apie ruonius Baltijos jūroje ir jų globos iššūkius, edukacinės veiklos bei interaktyvus konkursas „Kuo vardu ruoniukas?“. Svarbiausia akimirka – bus atskleista, kokiais vardais ruoniukai iškeliaus į savo naują gyvenimo etapą, ir apdovanoti šių vardų autoriai.
Šventė prasidės dar prieš oficialiąją dalį. Jau nuo 11 val. šalia Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro vyks Šilutės Hugo Šojaus muziejaus organizuojami edukaciniai etno žaidimai, lankytojai ragaus tradicinių Mažosios Lietuvos pyragų ir kafijos. Čia bus galima kartu su Klaipėdos etnokultūros centro edukatore pasigaminti Mažosios Lietuvos delmoną atviruką. Renginio metu skambės Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblio „Alkiukai“ atliekamos dainos, o po vardynų svečiai bus pakviesti į ekskursiją po reabilitacijos centrą.
Lietuvos jūrų muziejuje vykdomą pilkųjų ruonių reabilitaciją remia Lietuvos respublikos Aplinkos ministerija ir prekybos tinklo „Lidl“ iniciatyva „Duok ruoniukui penkis“, kuri suteikia galimybę kiekvienam paprastai prisidėti prie pagalbos Baltijos jūros gyvūnams. Įsigyjant „Lidl“ parduotuvėse specialius daugkartinius maišelius su ruoniuko atvaizdu, nuo kiekvieno jų 0,05 euro skiriama Lietuvos jūrų muziejaus reabilitacijos centrui – už šias lėšas maitinami ir gydomi silpni ar sužeisti ruoniukai.
