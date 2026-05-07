Karinių oro pajėgų sraigtasparniu iš kelto evakuotas susižalojęs keleivis

Skelbiama, kad apie 7 val. Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras aktyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų budintį sraigtasparnį AS-365 iš I-ojo Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.
Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma.
Nurodoma, kad į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusįjį skraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui.
Po įvykdytos operacijos sraigtasparnis grįžo į savo nuolatinę dislokacijos vietą Nemirsetoje.
