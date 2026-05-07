 Karinių oro pajėgų sraigtasparniu iš kelto evakuotas susižalojęs keleivis

2026-05-07 09:24
BNS inf.

Ankstų ketvirtadienio rytą Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš kelto „Robin Hood“, plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto, pranešė Lietuvos kariuomenė.

Karinių oro pajėgų sraigtasparniu iš kelto evakuotas susižalojęs keleivis / Asociatyvi LK nuotr.

Skelbiama, kad apie 7 val. Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras aktyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų budintį sraigtasparnį AS-365 iš I-ojo Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.

Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma.

Nurodoma, kad į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusįjį skraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui.

Po įvykdytos operacijos sraigtasparnis grįžo į savo nuolatinę dislokacijos vietą Nemirsetoje.

