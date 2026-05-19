Kavos puodelis – su rezervacijos mokesčiu?

Apie mokestį – nė žodžio
Viena pirkėja pasakojo iš pradžių net neįtarusi, kad jos rytinė kava kainuoja brangiau. Tik tada, kai kolegos prasitarė, jog aparatas „savivaliauja“, moteris atidžiai peržiūrėjo savo banko išrašus.
Realybė pribloškė – nuo kiekvieno kavos puodelio buvo nuskaičiuojama 20 centų daugiau, nei nurodo oficiali kaina.
Moteris paskambino ant kavos aparato nurodytu kontaktiniu numeriu.
Jai buvo paaiškinta, kad tai – „rezervacijos mokestis“.
Nors įmonės konsultantas pasiūlė grąžinti permoką ir paprašė atsiųsti sąskaitos numerį, pirkėja liko nepatenkinta – ant aparato apie jokius papildomus mokesčius nebuvo nė žodžio.
Maža to, pirkėjai teigė, kad atsiskaitant grynaisiais esą situacija dar prastesnė – aparatas pinigus tiesiog „praryja“, o kavos puodelio taip ir neišduoda.
Skirtumą turėtų grąžinti
Pokalbio metu su kavos aparatus nuomojančios bendrovės konsultante išaiškėjo, kad pati įmonė galbūt neturi aiškaus atsakymo dėl papildomų mokesčių.
Darbuotoja paaiškino, kad aparatas tiesiog nuskaito didžiausią galimą sumą, o skirtumą esą grąžina vėliau.
Klientai turėtų palaukti bent parą – jei pinigai per tą laiką negrįžta į sąskaitą, tuomet rekomenduojama dar kartą kreiptis į aptarnavimo centrą.
Vis dėlto, paklausus apie tokios rezervacijos prasmę, aiškaus atsakymo įmonės atstovė pateikti negalėjo.
„Žinokite, negaliu pasakyti, kodėl tiksliai ten taip nuskaito. Galbūt tiesiog dėl saugumo gali būti, žinokite, neįsivaizduoju“, – teigė konsultantė.
Prašė grąžinti pinigus
Įmonės reputacija svetainėje „Rekvizitai.lt“ taip pat neblizga – komentarų skiltis mirga nuo pasipiktinusių klientų istorijų.
Pavyzdžiui, pranešama, esą Klaipėdoje, parke link I. Simonaitytės kalno, kavos aparatas tapo tikrais spąstais.
Žmonės skundžiasi, neva pinigai nuo kortelių nuskaityti kelis kartus, tačiau gėrimo puodelis taip ir nepasirodo.
„Prašau grąžinti pinigus ir tvarkyti aparatą, kad nebeapvaginėtų žmonių“, – rašoma viename skunde.
Nukentėję vartotojai pastebi dar vieną keistą dėsningumą bendraujant su aptarnavimo centru.
Nors pažadai grąžinti lėšas esą dalijami lengva ranka, pati procedūra labiau primena formalų išsisukinėjimą.
„Paprašo sąskaitos numerio ir vardo. Tik vardo. Nespėjus pridurti, jog pavedimui reikalinga ir pavardė, darbuotojai tiesiog padeda ragelį“, – skundėsi nusivylęs klientas.
