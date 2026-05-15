Klaipėdoje kuriama nauja pagalbos kultūra: nuo senjorų globos iki socialinio būsto

„2026-uosius Klaipėdoje paskelbėme Socialinės atsakomybės metais, nes tikroji stiprybė atsiskleidžia tada, kai miestas geba pasirūpinti žmogumi visais gyvenimo etapais – nuo šeimos, kuriai šiandien reikia pagalbos, iki garbaus amžiaus senjoro ar žmogaus su negalia, kuris turi teisę gyventi oriai, saugiai ir nebūtų išstumtas į paraštes. Lankydamasis statybvietėse mačiau labai aiškią kryptį, kokią Klaipėdą kuriame – kylantys senjorų globos namai Melnragėje, grupinio gyvenimo namai, Laikino atokvėpio erdvės, Šeimos ir vaiko gerovės centras, taip pat naujos Socialinės paramos centro patalpos bei naujas daugiabutis socialinis būstas Tauralaukyje yra įrodymai, kad miestas prisiima atsakomybę už savo žmones ir nebėga nuo sudėtingų socialinių klausimų. Labai svarbu matyti, kad darbai vyksta atsakingai ir pagal planą, tačiau ne mažiau svarbu žinoti, kokį pokytį jie atneš žmonių gyvenimams – čia bus kuriamas saugumas, ramybė, savarankiškumas, žmogiškas ryšys ir tai taps gyvu liudijimu apie tai, kokias vertybes renkasi Klaipėda“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Melnragėje, pajūrio pušynų apsuptyje adresu Aušros g. 41, kuriasi nauji senyvo amžiaus žmonių globos namai. Ši vieta taps jaukiu prieglobsčiu 81 senjorui, o ypatingas dėmesys bus skirtas dvylikai asmenų, kovojančių su demencija. Jiems bus įrengiami specializuoti kambariai, užtikrinantys saugią ir ramią aplinką. Statybos ir rekonstrukcija prasidėjo pernai, čia jau atlikta apie 40 procentų darbų: A korpuse pradėtos montuoti stogo konstrukcijos, taip pat montuojami langai, o pirmame aukšte jau išbetonuotos šildomos grindys. B korpuse jau dengiamas stogas, baigiama įrengti ekologišką geoterminio šildymo sistemą. Svarbiausia, kad šie namai nebus uždari – teritorijoje suplanuoti pasivaikščiojimo takai, gėlynais ir medžiais apsodintos poilsio zonos su pavėsinėmis, kur senjorai galės mėgautis tyru, visai šalia ošiančios Baltijos, oru. Visus rangos darbus užbaigti planuojama šių metų gruodį. Rangos darbus atlieka UAB „Versina“, o darbų vertė 9,58 mln. eurų.
Vilkijos gatvėje meras apžiūrėjo kylančius grupinio gyvenimo namus, skirtus asmenims su psichikos ir (ar) intelekto negalia. Tai projektas, kuris iš esmės keičia požiūrį į globą – vietoje didelių institucijų bus įkurtos dešimt vietų, skirtų gyventi namuose, artimoje šeimai aplinkoje. Čia kiekvienas bus skatinamas gyventi kuo savarankiškiau, jaustis pilnaverčiu bendruomenės nariu. Statybos čia vyksta sparčiai: jau įrengti pamatai, kyla pastato konstrukcijos, vykdomi mūro darbai. Darbų pabaiga numatoma ateinančiais metais. Darbus vykdo UAB „Simonta“, o sutarties vertė – beveik 1,3 mln. eurų.
Debreceno gatvėje 48 esantis pastatas tampa tikru šilumos centru, po kurio stogu vienu metu įgyvendinami du projektai. Trečiajame aukšte kuriami Laikino atokvėpio namai asmenims su psichine ir (ar) intelekto negalia. Tai bus vieta, kur aštuoni žmonės galės laikinai apsigyventi vienviečiuose, jaukiai įrengtuose kambariuose su virtuvėle, dušais, darbinių įgūdžių bei relaksacijos erdvėmis ir gauti profesionalią pagalbą tiek laiko, kiek jų artimiesiems reikės, atokvėpio nuo kasdienės slaugos bei priežiūros.
Šiuo metu montuojamos vidinės pertvaros, formuojančios atskiras erdves – kambarius, bei iš dalies įrengti inžineriniai tinklai: nuotekų, vandentiekio, šildymo, elektros ir kondicionavimo sistemos. Darbus vykdo UAB „Simonta“, rangos vertė beveik 757 tūkst. eurų, o finišas numatomas jau ateinantį rudenį. Tuo pačiu metu šiame pastate baigiamas Šeimos ir vaiko gerovės centro remontas – jau atlikti pagrindiniai vidaus pertvarų ir inžinerinių sistemų įrengimo darbai, o toliau planuojama užbaigti apdailą, sutvarkyti laiptines, pakeisti duris ir įrengti keltuvą žmonėms, turintiems negalią. Darbus tikimasi užbaigti dar iki šios vasaros pabaigos. Remontais rūpinasi UAB „Virdaleka“, o rangos vertė beveik 789 tūkst. eurų.
Klaipėdos miesto socialinės paramos centras netrukus atvers duris naujose, erdvesnėse patalpose Smiltelės g. 14. Iš dabartinių patalpų Miesto poliklinikos pastate persikeliantis centras kurs patogesnes darbo sąlygas darbuotojams. Naujajame pastate suplanuotos ne tik didesnės darbo erdvės, bet ir bendros zonos susitikimams ir posėdžiams. Šiuo metu čia vyksta paskutiniai vidaus remonto darbai – artimiausiu metu bus keičiami langai, tvarkomi angokraščiai, įrengiamos kabamosios lubos ir atliekami kiti baigiamieji darbai. Planuojama, kad visi darbai bus užbaigti per artimiausius du mėnesius. Rangos darbus atlieka UAB „Rangova“, o jų vertė siekia beveik 1,5 mln. eurų.
Tauralaukyje, Akmenų g. 1B, statomas naujas socialinis būstas, sukursiantis naują pradžią 60-iai šeimų ir asmenų. Net 35 butai bus skirti žmonėms su negalia, gausioms šeimoms numatyta penkiolika butų, o dešimt butų bus vieno kambario, kuriuose įsikurs vieniši asmenys, laukiantys socialinio būsto nuomos eilėje. Statybų aikštelėje šiuo metu pats darbymetis – kyla ketvirtasis aukštas, montuojami pirmojo aukšto langai, įrenginėjamos inžinerinės sistemos, požeminė stovėjimo aikštelė, montuojamos vidinės pertvaros. Darbų, kuriuos vykdo UAB „Versina“, finišas planuojamas ateinančių metų pradžioje. Darbų sutarties vertė – 7,93 mln. eurų.
Kiekvienas šiandien statomas ar atnaujinamas objektas netrukus taps vieta, kurioje žmonės ieškos ne tik pagalbos, bet ir ramybės, saugumo bei žmogiško artumo. Būtent tai yra Klaipėda, kurioje rūpestis kitu nėra pareiga – tai natūrali klaipėdiečių stiprybė.
