Klaipėdoje – signataro archyvas

Kalbėdama apie parodos idėją ir jos atsiradimą, Pagėgių Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė papasakojo: „Sumanėme surengti parodą, kurią galėtume vežioti po Lietuvą ir priminti apie šį žmogų. Tilžės akto signatarai ne visi yra gerai žinomi, o jų likimai yra paslaptingi. Pavyzdžiui, apie V. Didžį nieko nebuvo žinota, kol jis nebuvo perlaidotas Bitėnų kapinėse.“
Pasak L. Burzdžiuvienės, prieš maždaug 15 metų muziejuje netikėtai apsilankė pora iš Australijos.
Bendraujant paaiškėjo, kad vienas atvykėlių – V. Didžio sūnus Martynas.
Sustojęs prie Tilžės akto ekspozicijos, jis parodė į dokumentą ir atkreipė dėmesį į tėvo parašą, pabrėždamas, kad šį svarbų aktą jis pasirašė būdamas vos 22-ejų.
Paaiškėjus, kad V. Didžio ir jo žmonos urnos Australijoje nepalaidotos, Bitėnų kapinės buvo pasirinktos kaip tinkama ir simbolinė vieta jų amžinam poilsiui.
Gavus leidimą iš Pagėgių savivaldybės, prasidėjo ilgas ir sudėtingas procesas.
Po dvejų metų pastangų urnos buvo atgabentos į Lietuvą, o 2013-ųjų rugsėjo 7 d. Vilkyškių bažnyčioje vyko atsisveikinimo mišios, po kurių V. Didžio ir jo žmonos pelenai palaidoti Bitėnų kapinėse.
Muziejaus direktorės teigimu, būtent šis palaidojimas paskatino didesnį susidomėjimą V. Didžio asmenybe ir atvėrė kelią jo atminimo įamžinimui.
Pradėjus bendrauti su artimaisiais paaiškėjo, kad yra išlikęs itin vertingas archyvas – laiškai, nuotraukos ir dokumentai, sukaupti dar po Antrojo pasaulinio karo, V. Didžiui gyvenant Vokietijoje ir vėliau Australijoje.
Paroda veiks iki gegužės 17 d. Klaipėdos universitete, Aula Magnoje.
