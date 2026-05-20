Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre įrengta mobili intensyvios terapijos įranga

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre ruošiami paramedikai, šiai specialybei skiriamas išskirtinis dėmesys. Centre ruošiami paramedikai mokosi ne iš vadovėlių, bet jiems sudarytos visos galimybės mokymosi metu praktikuotis su pačia moderniausia įranga.
Centre įrengta moderni greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilio simuliacinė kabina, skirta paramedikų ir skubiosios medicinos specialistų praktiniam mokymui. Ši inovatyvi mokymo sistema leidžia realistiškai atkurti GMP automobilio darbo aplinką ir sudaro galimybes mokiniams bei specialistams treniruotis įvairiose skubios pagalbos situacijose saugioje, kontroliuojamoje aplinkoje. Paramediko kabina sukurta kaip GMP automobilio kabinos imitacija su atviro dizaino mokymo sistema, leidžiančia visai klasei stebėti ir analizuoti vykstančius mokymo scenarijus. Tokia struktūra skatina interaktyvų ir komandinį mokymąsi, leidžia efektyviai modeliuoti įvairias medicinines situacijas.
Simuliacinėje kabinoje integruota moderni įranga: pacientų neštuvai, medicininių reikmenų sistemos, deguonies tiekimo ir siurbimo įranga, apšvietimo sprendimai, medicininių atliekų konteineriai bei specialūs apsauginiai elementai. Taip pat įrengtas išmanusis valdymo pultas su ekranų sistema, leidžiantis valdyti mokymo scenarijus ir stebėti procesą realiu laiku.
Mokymo stende, akcentavo D. Martišauskienė, naudojamas pažangus paciento simuliatorius, kuris leidžia imituoti įvairias fiziologines būkles – širdies veiklą, kvėpavimą, kraujospūdį ir kitus gyvybinius rodiklius. Sistema gali atkurti skirtingus medicininius scenarijus, įskaitant gaivinimą, kvėpavimo takų valdymą, intubaciją ar vaistų terapijos modeliavimą.
Unikali kabinos savybė – integruota 3D holografinė anatomijos demonstravimo sistema, leidžianti vizualizuoti žmogaus kūno struktūras erdvėje be specialių akinių. Tokia technologija suteikia galimybę dar geriau suprasti žmogaus anatomiją ir medicininių procedūrų principus.
Direktorė D. Martišauskienė kartu su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Sveikatos skyriaus specialistų ir mokytojų komanda džiaugiasi įsigiję šią modernią reanimobilį imituojančią įrangą, tai ženkliai prisideda prie šiuolaikinio medicinos specialistų rengimo, nes leidžia praktikuoti realias situacijas be rizikos pacientams. Paramedikų mokymas tampa efektyvesnis, o būsimieji specialistai gali įgyti kritiškai svarbių įgūdžių dar prieš pradėdami dirbti realioje aplinkoje.
