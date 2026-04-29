Klaipėdos rajono savivaldybė: taikoma priėmimo į mokyklas tvarka atitinka ministerijos reikalavimus

Kaip trečiadienį pranešė Klaipėdos rajono savivaldybė, ministerija nurodė, jog mokiniai, norintys tęsti ugdymą toje pačioje mokykloje pagal aukštesnės pakopos programą, prašymus turi teikti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai.
Savivaldybės teigimu, priėmimo tvarka į Klaipėdos rajono mokyklas, kaip ir kitose savivaldybėse, yra rengiama pagal ministro įsakymą, kuriame numatyta, kad pirmumo teise priimami tie mokiniai, kurie gyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, o tai, ar mokinys mokėsi toje mokykloje žemesnės pakopos programoje – neturi reikšmės.
„Tai reiškia, kad mokiniai nėra automatiškai perkeliami iš vienos ugdymo programos į kitą, kiekvienam ugdymo programos etapui yra rašomi lygiaverčiai prašymai. Tuomet, kai mokykla negali užtikrinti vietų visiems norintiems joje mokytis, prašymai yra vertinami pagal ministro įsakyme numatytus kriterijus“, – teigiama pranešime.
„Primename, kad Klaipėdos rajono savivaldybė jau anksčiau kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, prašydama leisti numatyti galimybę mokiniams, kurie jau mokėsi mokykloje, tęsti ugdymą toje pačioje mokykloje be eilės. Tačiau ministerijos pozicija tiek pirmąjį, tiek antrąjį kartą nesikeitė“, – rašoma jame.
BNS rašė, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra praėjusią savaitę nusprendė pradėti tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie mokinių priėmimą į Sendvario „Saulės“ mokyklą ir šių procedūrų teisėtumą bei pagrįstumą.
Generalinės prokuratūros teigimu, tyrimo metu bus vertinama, ar nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistas viešasis interesas.
Surinkus būtinus objektyviam įvertinimui duomenis, susijusius su šioje mokykloje vykdomu mokinių priėmimu, Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras spręs, ar yra pagrindas taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Naujienų portalas LRT skelbė apie tėvų, kurių vaikai baigia priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas pernai atidarytoje mokykloje, nepasitenkinimą dėl vaikų ugdymo tęstinumo užtikrinimo.
Anot tėvų, vaikai iš naujo turi pretenduoti į pirmas ir penktas klases, o į vieną vietą kandidatuoja po tris mokinius.
Pasak mokyklos direktorės, jeigu visi dabartiniai ketvirtokai būtų perkelti į penktą klasę, liktų aštuoniolika laisvų vietų naujiems mokiniams, o dabar iš naujo konkurse dalyvaujama į visas įmanomas vietas.
