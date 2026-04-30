Klaipėdos universitete paminėtos „kazilinės“ – įpusėjo naujojo bendrabučio statybos

Šventės metu KU bendruomenė, statytojai ir svečiai turėjo galimybę ne tik išvysti ant stogo jau iškeltą simbolinį vainiką, žymintį reikšmingą statybų etapą, bet ir užrašyti palinkėjimus ant studentų nutapytos freskos. Joje – bangomis skrodžiantis laivas, anot svečių, savo baltomis burėmis primenantis KU burlaivį „Brabander“ ar jachtą „Odisėja“.
„Šiuo metu bendrabutis jau stovi fiziškai – matyti jo dydis, apimtis, jis įsiliejo į universitetinio miestelio peizažą. Tai etapas, kai pats laikas švęsti „kazilines“. Pagrindiniai konstrukciniai darbai – pamatai, sienos, perdangos – jau įgyvendinti, o toliau laukia ne mažiau atsakingi vidaus įrengimo ir inžinerinių sistemų darbai“, – sakė KU Infrastruktūros ir plėtros prorektorius dr. Benediktas Petrauskas.
Anot dr. B. Petrausko, artimiausiu metu bus montuojami langai ir durys, vykdomi pastato šiltinimo darbai, įrengiamos vėdinimo, šildymo ir kitos inžinerinės sistemos. Taip pat bus įrengtos bendros erdvės, virtuvės, sporto zona, kambariai studentams bei užtikrintas pastato pritaikymas asmenims su negalia. Pastato išskirtinumas – jame bus įrengti atskiri kambariai su virtuve ir sanitariniais mazgais, skirti doktorantams ir profesoriams, kuriems reikalingas apgyvendinimas universitete.
Naujasis KU bendrabutis – modernus, A++ energinio naudingumo klasės, beveik 4 000 kv. m ploto pastatas, kuriame suplanuotas 141 kambarys. Jame galės gyventi apie 200 studentų ir 24 dėstytojai. Ant stogo – 69 kW galios saulės elektrinė, prisidėsianti prie tvarių sprendimų įgyvendinimo. Nors dėl šaltos žiemos statybų tempas kiek sulėtėjo, planuojama, kad bendrabutis bus baigtas šių metų rudenį.
Projektas įgyvendinamas pagal 2025 m. balandžio 4 d. pasirašytą sutartį tarp Klaipėdos universiteto ir UAB „Infes“. Statybų vertė siekia 7,58 mln. eurų (su PVM).
KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas pabrėžia, kad naujasis bendrabutis yra svarbi investicija į studentų gerovę ir studijų kokybę: „Tai dar vienas žingsnis kuriant šiuolaikišką, patrauklią ir bendruomenišką universiteto aplinką. Siekiame, kad studentai Klaipėdos universitete jaustųsi ne tik kaip studijų vietoje, bet ir kaip namuose – turėtų patogias gyvenimo sąlygas, erdves bendravimui ir galimybes visapusiškai tobulėti.“
Studentų atsiliepimai apie pirmąjį naujai pastatytą KU bendrabutį, duris atvėrusį beveik prieš dešimt metų, rodo, kad modernios gyvenimo sąlygos yra itin vertinamos. Net ir praėjus tiek metų nuo pastato naudojimo pradžios, naujakurius studentus stebina tvarka ir kokybiškas erdvių įrengimas bei itin patraukli bendrabučio lokacija.
Biologijos ir jūros biotechnologijos antro kurso studentė Ema Latvytė sako, kad gyvenimas bendrabutyje atitinka lūkesčius: „Bendrabutis yra labai patogioje vietoje – lengvas susisiekimas visur, kur reikia. Viskas gražu, tvarkinga, gerai prižiūrima. Smagu gyventi su gera kompanija ir naudotis jaukiomis bendromis erdvėmis. Neabejoju, kad šalia kylantis naujasis bendrabutis būsimiems studentams suteiks dar daugiau komforto.“
Vaikystės pedagogikos pirmo kurso studentė Ema Didžiokaitė gyvenimą bendrabutyje apibūdina itin pozityviai ir išskiria ne tik patogumą, bet ir bendruomenišką atmosferą: „Gyvenimo sąlygas vertinu labai gerai – visi pagrindiniai poreikiai yra užtikrinti. Kambarys patogus, vietos tikrai pakanka, o bendros erdvės, ypač virtuvė ar pirmo aukšto erdvė, tampa susitikimų vieta su kitais gyventojais. Labai svarbu, kad visur švaru ir tvarkinga – tai nuolat prižiūrima. Džiugu, kad yra kur laikyti dviratį, o ir automobilį visada galima nemokamai pasistatyti. O geriausia dalis – besišypsančios ir kalbios budėtojos. Visa tai leidžia jaustis patogiai ir tarsi namuose.“
